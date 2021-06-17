وحطمت هدى عبد الجواد، البالغة من العمر 29 عاما ثلاثة أرقام قياسية وهي: أكبر يد لامرأة على قيد الحياة 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر.

وتمكّن الأخ الأكبر محمد، البالغ من العمر 34 عام، من تسجيل رقمين قياسيين هما: أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى.

ويعاني كل من هدى ومحمد من خلل في الغدة النخامية، وهو ما يؤثر على نموهما ووزنهما وضغط الدم وغيرها من المشاكل الصحية، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

ووفق موقع سجل "غينيس" للأرقام القياسية، فإن محمد وهدى لا يستطيعان الدخول من الأبواب المعتادة ولا ركوب السيارات العادية، أما مجرد المشي في الشارع فيعد مغامرة كبيرة بالنسبة لهما، حيث تلاحقهما الأنظار، ويلتقط لهم المارة صورا عن طريق الهواتف.

وعن تفاصيل حياتهما اليوم، أوضح الموقع أن الشقيقان يقومان بعد شراء الملابس بإطالتها، علما أنه نمو محمد لا يزال مستمرا بنحو 3 إلى 4 سنتيمترات سنويا.

وكشفت هدى أنها تأمل أن تغير ألقاب غينيس للأرقام القياسية حياتها إلى الأبد، مضيفة: "لطالما حلمت دائما أن ألبس كالنساء الأخريات ولكنني أتقبل نفسي الآن وأعيش برضى وقناعة".

وتحدثت عن طفولتها، مشيرة إلا أنه في سن الثانية عشر بدأ طولها يفوق نظيراتها داخل الفصل الدراسي، وبسبب قامتها الفارعة تخلت عن دراستها، ولكنها اليوم فخورة باعتراف "غينيس" بما حصلت عليه من أرقام عالمية، تجعلها من النساء الأكثر تميزا حول العالم.

وفي المقابل، لم يتخلى محمد عن فرصته في إتمام التعليم، حيث استطاع الحصول على شهادة في القراءات من الأزهر الشريف.