ونشر محمد رمضان في حساباته على مواقع التواصل، مقطع فيديو قال فيه إنه تلقى رسالة من المخرج محمد سامي تتضمن النسخة النهائية من أغنية "ثابت"، يسأله فيها متى ينشر الفيديو، فاقترح أن الجمعة هو اليوم الأنسب نظرا لكونه إجازة.

وتابع رمضان: "أنا ويوتيوبي وإنستغرامي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري"، مضيفا "الشعبيين اللي زي حالتنا والصعايدة والفلاحين لما يكون في إيديهم حاجة يسعدوا بيها الناس بينزلوها على طول ما بيستنوش".

واختتم الفيديو بالقول "مستورة"، وهي ذات الكلمة التي قالها في تعليقه على تحفظ أحد البنوك على أمواله كاملة.

وكان النجم المصري قد قال في منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، مطلع الشهر الجاري، إنه تلقى اتصالا من أحد البنوك يفيد بتحفظ الدولة على أمواله.

وأوضح النجم المثير للجدل، أن البنك أعلمه بالتحفظ على أمواله كيلا يقع في موقف محرج، إن استخدم بطاقته البنكية.

وردّ رمضان وفق ما ذكر في الفيديو على المكالمة قائلا: "أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وأضاف أن أمثاله من "الشعبيين والفلاحين والصعايدة قد ما يحطوا في بيوتهم قد ما يحطوا في البنك... مستورة".

ووقتها قالت النيابة العامة المصرية، إن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

ولفت مكتب النائب العام المصري، إلى أنه "لا اختصاص للنيابة العامة" في هذا الشأن.