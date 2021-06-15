والترجمة الحرفية لاسم "سكارفيس" من الإنجليزية تعني "الوجه ذو الندبة"، وتميز سكار بوجود ندبة أعلى عينه اليمنى، وذاعت شهرته بعد حياة حافلة دامت لـ 14 عاما، 8 سنوات منها سيطر خلالها إلى جانب إخوته على مساحة واسعة من محمية ماساي مارا الكينية، وصلت إلى 400 كيلومتر مربع، ليلقب بملك الغابة.

وبحسب خدمة الحياة البرية في كينيا، فإن "سكارفيس" لفظ أنفاسه الأخيرة، في الساعة الواحدة من ظهر الجمعة، ليرحل بهدوء بعد أن وقع الموت لأسباب طبيعية وفي مكان معيشته.

وعقب انتشار خبر رحيل سكار، غرد العديد من مستخدمي موقع تويتر حول العالم، حساب يحمل اسم سيموني فنتر من جنوب إفريقيا، يقول "ارقد في سلام يا أوسكار، نراك على الجانب الآخر من النجوم".

في حين قالت سيدة من الولايات المتحدة حسابها يحمل اسم "مينامو" meenamoo: "فليرقد في سلام أسطورة ماساي مارا، لن تُنسى، متابعة: "آمل أن يبنوا نصبه التذكاري لتخليد رحلة حياته المذهلة".

حساب آخر يحمل اسم "إنستيبل ترافيلر" Insatiable Traveler لسيدة من مانهاتن، نيويورك تقول: "أنا حزينة للغاية عندما علمت أن سكار قد توفي بعد أن أصبح ملك الغابة لأكثر من عقد من الزمان. أشعر بأنني محظوظة جدًا لرؤيته عدة مرات في ماساي مارا".

مغرد مصري كتب هو الآخر عن سكار، قائلًا: "الأسد الأسطوري سكارفيس مات للأسف والعالم كله حزين" وتابع: "الحقيقة لم أكن أعرف عنه شيئًا، لكن عندما عرفت قصته وبحثت عنه لا حقيقي أسطورة وحاجة عظيمة".

بدر الحجرف، غرد من الكويت قائلًا عن سكار: "اكتشفوا موت الملك الأسطورة سكار بعد رصد زئير حزين من مجموعته ورصد نحيب لبؤات المجموعة عليه لدرجه غير معهودة إطلاقًا، مختتمًا: "كل شيء كبير له نهاية وهذه كانت نهاية الملك سكار".

تجد الإشارة إلى أن سكارفيس نجا من الموت فيما قبل عندما طعنه أحد الرعاة برمح، ليفقد جفنه الأيمن، وتصبح هذه الندبة أحد أهم العلامات التي عُرف بها سكار، كما ظهر أيضًا في وثائقي تحت عنوان Big Cats Diary من إنتاج شبكة BBC عن الحياة البرية.