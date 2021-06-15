وأمرت النيابة بإيداع معاذ إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وأخطرت خط نجدة الطفل بواقعة اعتدائه على زميله حسن شريف علوان لاتخاذ إجراءاته، وتستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة.

وقالت النيابة العامة إنها تلقت بلاغا من والد الطفل المجني عليه مفادُه نشوب مشادَّة بين ابنه وبين الطفل المتهم معاذ عيسى تعدى خلالها الأخير على الآخر بمفتاح كان بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخًا نُقل على إثره للمستشفى، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقلت سلطات التحقيق لسؤال الطفل المجني عليه فتبينت من الطبيب المعالج عدم السماح بسؤاله لسوء حالته الصحية، واطلعت على التقرير الطبي المحرَّر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي بفروة الرأس لانغماس جسم معدني بها مخترقًا عظام الجمجمة مؤديًا لكسر فيها، وأنه أجريت عملية جراحية استخرج خلالها الجسم المعدني المعتدى عليه به "مفتاح"، فتحفظت النيابة العامة عليه.

وسألت النيابة العامة طفلًا شاهد حدوث الواقعة، فقرر تعدي المتهم على المجني عليه بسلسلة مفاتيح اخترق أحدها رأس الأخير، وذلك على إثر مشادَّة بينهما، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره. وباستجوابه نفى قصده التعدي على المجني عليه وادعى أنهما خلال تشاجرهما -على إثر مشادة بينهما- دفع تعدي المجني عليه عنه وهو ممسك بسلسلة مفاتيح، فاستقر أحدها برأس المجني عليه وحدثت إصابته.

قصة الحادث

يذكر أن أجهزة الأمن المصرية رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حول قيام طفل بالتنمر على طفل آخر، ولما رفض الآخير التنمر ضده قام الطفل المتهم بالاعتداء عليه وغرس مفتاح سيارة في رأس المجني عليه وفر هاربا من مكان الواقعة.

ورصدت تحريات الأمن حول الواقعة أن قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم يتهم فيه طالب يدعى معاذ عيسى عمره 13 سنة مقيم بدائرة القسم، بالتعدي على نجله حسن شريف- طالب عمره 14 عاما، باستخدام مفتاح سيارة أثناء لهوهما معا.

وأدى الحادث إلى إصابة الضحية بكسر بالجمجمة، مما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة لتلقى العلاج.

وقال المصدر إنه تبين لأجهزة الأمن أنها نفس الواقعة التي تم تداولها على موقع فيسبوك، مضيفا أنه تم تقنين الإجراءات والقبض على الطفل المتهم.