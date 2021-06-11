وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن حفل شواء على الشاطئ سيقام في منتجع كورنوال، غربي إنجلترا، بينما سيكون النقاش محموما حول تداعيات الأزمة الصحية الأكبر في العالم منذ عقود.

وتضم قمة مجموعة السبع كلا من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبدا الجو غائما في كورنوال، قبيل وصول القادة، لكنه سيكون صحوا على الأرجح في نهاية الأسبوع، مما سيسمح بإقامة حفل الشواء، على ضفاف المحيط الأطلسي.

وبعد مناقشة التعافي من وباء كورونا، يوم الجمعة، سيحضر القادة حفل عشاء، من إعداد الشيف إيميلي سكوت، التي تعمل في فندق "والترغيت باي" القريب من المكان.

وستضم قائمة الطعام حساء "الجازباتشو" والبطيخ المنسم بالبهارات وجوز الهند، إضافة إلى عدة أعشاب، مع سمك "التربوت" المحمر الذي جرى اصطياده محليا.

وتشمل القائمة حبات بطاطس ومعجون الثوم المحلي، فضلا عن الأجبان المحلية، وحلوى "بافلوفا" بالمربى الإنجليزي، ثم قطع "بيتي فور" من الكريمة، والآيس كريم والشوكولاتة.

ويوم السبت، سيستمتع القادة بعشاء أكثر انشراحا على خليج كاربيس في كورنوال، بعدما خوض نقاشات موسعة حول تداعيات الأزمة.

وسيشهد هذا اليوم مشاركة عبر الفيديو لقادة من عدة دول؛ هي استراليا وكوريا الجنوبية والهند، من أجل بحث سبل الخروج من الأزمة.

وفي هذا العشاء، سيتولى الشيف سيمون ستالرد، الطهو لقادة مجموعة السبع، وستضم قائمة المقبلات، المحار والسلطعون، ثم سيكون الطبق الرئيسي من اللحم المشوي والمدخن ثم سرطان البحر مع أطعمة جانبية مثل شرائح البطاطا والبروكولي والشمندر.

أما التحلية فستكون بخبزة جبن "البري" الفاخر، وكوكتيل شراب، ثم حلوى الخطمي المحمصة، كما ستضم القائمة النبيذ الأبيض والجعة المحليين من كورنوال، إلى جانب مشروبات أخرى.