يقول إسلام صابر لموقع "سكاي نيوز عربية": "اعتدت كتابة المقالات عن الطيران المدني وأجزاء الطائرة وتركيبها، حيث أهوى القراءة في هذا المجال في المجلات والدوريات العلمية المتخصصة ومتابعة ما يكتبه الخبراء في الطيران المدني خاصة على المستوى الدولي، ثم تلخيص هذه المعلومات في مقالات سهلة وبسطية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك".

وأضاف إسلام "حازت هذه المقالات على إعجاب عدد كبير من المتابعين لها، ثم حصلت على رخصة في دراسة الطيران المدني من أحدى الأكاديميات المتخصصة في هذا الشأن".

أفضل الشخصيات المؤثرة

ويتابع: "رغم أني ما زلت طالبا في معهد بمحافظة سوهاج إلا أن منظمة سكاي تراكس (Skytrax) المتخصصة بتصنيف خطوط الطيران اعتبرتني من ضمن أفضل الشخصيات المؤثرة في مجال الطيران المدني بالعالم".

ويضيف الطالب المصري "بعد ذلك تواصلت معي منظمة الطيران المدني عبر الإيميل وأرسلت لي إيميلا يحمل عضويتي الشرفية معهم وأدرجوني على موقعهم، وبات عملي معهم يتضمن أخذ رأيي في بعض المشاكل والقضايا المتعلقة بالطيران المدني في الجلسات المنعقدة في هذا الشأن كرأي استشاري، وفي عام 2020 تم تصنيفي في معرض الكويت للطيران من أفضل الكتاب في مجال الطيران المدني".

مبادرة للتعليم

ويبين إسلام صابر: "في الوقت الحالي أعمل مع منظمة الطيران المدني الدولية على مبادرة لتسهيل دراسة هذا المجال في مصر عبر التعاون مع وزارة الطيران المدني حيث نأمل في التخفيف على الطلاب في دفع مصاريف دراسة هذا المجال بحيث يدفع الطالب جزءا من المبلغ ويتم تقسيط الباقي بعد تخرجه عندما يتم توظيفه في إحدى الوظائف المتعلقة بالمجال مع تسهيل تعيين الخريجين في الطيران المدني حتى يتمكنوا من سداد باقي الأقساط من رواتبهم".

وحول تطلعاته، يقول إسلام: "أسعى لدراسة الطيران المدني في مصر، وأتمنى أن أصبح طيارا في هذا المجال وبعد ذلك أرغب في التعيين بإحدى المناصب الإدارية بوزارة الطيران المدني، لكن طموحي الأكبر أن أصبح في يوم من الأيام وزيرا للطيران المدني في مصر".