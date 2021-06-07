وشهدت القرية ليلة دامية حيث قام عامل يبلغ من العمر 28 عاما بالتعدي بسلاح أبيض (ساطور) على أفراد عائلته وهم، والده 70 عاما يعمل مزارعا وتوفي على إثر ذلك، ووالدته 55 عاما وهي ربة منزل، راحت ضحية لهذه المذبحة، وشقيقته التي حاولت الهروب عقب سماعها صوت استغاثة والدتها، لكنه دخل عليها حجرتها وقام بقتلها هي وأطفالها (رضيع عمره 7 شهور وطفلة عمرها عامان).

وقال مصدر أمني في تصرح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه تم تحويل المتهم للطب الشرعي للكشف عليه لبيان تعاطيه مخدر "الشابو" من عدمه.

وكشفت شاهدة عيان من سكان القرية، كواليس ما حدث في تلك الليلة، حيث قالت: "القاتل معروف عنه أنه مريض نفسي، ويعاني من اضطراب، وجميع أهالي القرية يعرفون ذلك".

وأضافت أن الجاني يدعى جورج، لديه ثلاث فتيات، ولا يتعاطى المواد المخدرة مثلما أشيع، مشيرة أنه سبق وأن قام بتهديدهم.

وأشارت إلى أن الأهالي استيقظوا فجر ذلك اليوم علي صوت تحرك قوات الأمن بأعداد كبيرة داخل القرية، وبعدها علمت أن جورج قتل أسرته بالكامل، وقام بإبلاغ الشرطة بعد أن ارتكب جريمته، وانتظر قدومها وهو يدخن سيجارة.

وأوضحت شاهدة العيان سبب نجاة زوجته وبناته الثلاثة من المذبحة، حيث أنهم لم يكونوا متواجدين في المنزل أثناء الواقعة.