وأوضح المصدر الأمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه تم نقل 23 مصابا إلى مستشفى الداخلة العام، و5 متوفين إلى مشرحة المستشفى، من خلال الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تصريحات خلال تفقده المصابين، إنه تم الدفع بسيارة نقل دم، لتأمين احتياجات المستشفى من أكياس الدم، وجاري إسعاف المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

كما أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر المتوفين في حادث التصادم.