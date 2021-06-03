ونشرت وسائل إعلام مصرية صورة للطفل، وهو ملقى على بطنه، ومقيد بحبل وخشب على أحد الأسطح، وعلى جسمه عسل.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر أمني لم تكشف عن اسمه قوله، إن الطفل يدعى محمد، ويقيم في إحدى القرى بمحافظة القليوبية.

وأوضحت والدة الطفل، وتدعى إيمان، في حديث مع الصحيفة المصرية، أنها فوجئت أثناء عودة الأب من عمله كسائق، بقيام أحد الجيران بإعلامه أن نجله قفز على سطح منزلهم بغرض السرقة، الأمر الذي استفز الأب، ودفعه لربط محمد وسكب العسل عليه، وتركه على السطح لمدة ساعة، ليطلق سراحه بعد ذلك.

وبيّنت الأم أن الأب اعتاد الاعتداء عليها وعلى أبنائه، لافتة إلى أن السلطات قبضت عليه، ومطالبة بتوفير الحماية لها ولأولادها.

ووفق مصادر مطلعة على التحقيقات تحدثت لصحيفة "الوطن"، فإن الأب لا يزال محتجزا على ذمة التحقيق، في حين سيعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان حجم ونوعية الإصابات التي لحقت به.

وفي حديث للصحيفة المصرية، قال وليد إبراهيم مسؤول حقوق الإنسان بالتحالف المدني، إن الأم لجأت للتحالف للحماية من زوجها وتقديم بلاغ لنجدة الطفل، وبعدها تم تحريك محضر بنيابة شبين القناطر التي تباشر التحقيقات، مؤكدا أنه تم زيارة الطفل ووالدته وتقديم كل أوجه الدعم النفسي والمعنوي لهما والتأكيد على الحماية من الأب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة الأم والتي جاء فيها: "أب يعامل ابنه بعنف شديد ولا أستطيع أن أعمل أي شيء، يهددني بتشويه سمعتي، أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معانا أنا وابني يضرب ضرب شديد ويربط ثم يرميه فوق السطح ودهن جسمه عسل أسود علشان الحشرات تاكل جسمه، هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف، أرجو المساعدة ومكان أعيش في أنا وأولادي".