وكان موقع "يوتيوب" حجب، يوم أمس الأربعاء، أغنية "إنساي"، التي حققت نسب مشاهدة قياسية ناهزت الـ320 مليون، مما أثار الكثير من التساؤلات.

وذكرت مصادر إعلامية حينها أن لمجرد كان وراء حجب الأغنية، بعد رفض رمضان أداء ما بذمته من عائدات المشاهدات لفائدة النجم المغربي.

إلا أن الخلاف سرعان ما تم حله، حيث أعادت منصة "يوتيوب" الأغنية بعد نحو 24 ساعة من حجبها.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "هسبريس" أن لمجرد توصل إلى اتفاق مع إدارة أعمال الفنان المصري، تمّ على إثره أداء ما بذمته من مستحقات.

ونقل الموقع المغربي عن مصدر لم يكشف اسمه قوله في وثت سابق إن الأزمة اندلعت بسبب "عدم التزام إدارة أعمال محمد رمضان ببنود التعاقد المتفق عليه، ورفضها أداء الحقوق المالية للمجرد من عائدات الأغنية".

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تم حجب الأغنية نفسها قبل عامين، بسبب سوء تفاهم بين المنتج المنفذ لـ"إنساي" ورمضان، لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية.