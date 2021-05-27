وتم توثيق مقطع فيديو للحظة وصول شريف الدسوقي، لمستشفى دار الشفاء برفقة فريق طبي داخل سيارة إسعاف معدة بكل التجهيزات، بينما تم نقله على سرير والدخول لمقر تلقيه العلاج.

وظهر شريف الدسوقي، في الفيديو، وهو في حالة نفسية يبدو أنها سيئة بالفعل وهو ما تسبب في منعه من الحديث، فيما جاء وصوله من محافظة الإسكندرية وحيدا دون مرافقين له، على أن يلحق به بعض أفراد أسرته لاحقا.

وأجرى دسوقي عملية جراحية أسفرت عن بتر ساقه، بعد معاناته خلال الفترة الماضية مع "خراج" نتج عن إصابة تعرض لها أثناء تصوير أحد الأفلام، وتضاعفت بسبب إصابته بالسكري.

وكتب دسوقي على حسابه الشخصي على "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل شئ".

كما سبق أن وجّه عدد من نجوم الفن رسائل دعم ومساندة للفنان شريف دسوقي، بعد إجرائه جراحة لبتر الساق، مؤكدين له أنه سيعود أقوى من الأول، وسيتجاوز تلك المحنة، وذلك بعد أن ترك بصمة واضحة خلال الفترة الماضية بأدائه المميز.

وقدّم دسوقي عددا من الأعمال خلال السنوات الأخيرة نالت إعجاب الجمهور، من بينها شخصية "سباعي" في مسلسل ب100 وش الذي تم عرضه العام الماضي، وعدد من الأفلام والمسرحيات والأفلام القصيرة.