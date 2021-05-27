وقالت إلهام شاهين في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": أخبرتني النيابة بأن السارق شخص عاطل ودخل للمنزل في محاولة لسرقة أي شئ يجده، وما زال التحقيق جاري معه".

وكشفت الفنانة المصرية أيضاً عن طريقة معرفتها بالواقعة قائلة: "فوجئت بإتصال الحارس يبلغني بوجود لص في المنزل، فأخبرته بسرعة الاتصال بالشرطة، وبالفعل قام بإبلاغها وعلى الفور وصلوا للمنزل وألقوا القبض عليه، وجاري التحقيق معه".

وأضافت "لم أكن موجودة بهذا بالمنزل وقت وقوع السرقة، و أنا لا أذهب إلى هناك كثيًرا ، ولا أذهب إلا نادًرا سواء للإشراف على المنزل أو نقل أشياء لا أحتاج إليها بمنزلي".

وكانت مباحث الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، قد تمكنت من القبض على شاب تسلق سور فيلا الفنانة الهام شاهين لسرقتها بمنطقة المنصورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته للنيابة للتحقيق وذلك بعدما تلقت غرفة النجدة ، بلاغاً بوجود شخص يتسلق فيلا الفنانة.

وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتبين أن لديه سجل سرقات منازل بمديرية أمن الجيزة.