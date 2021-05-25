وأجرى دسوقي عملية جراحية أسفرت عن بتر ساقه، بعد معاناته خلال الفترة الماضية مع "خراج" نتج عن إصابة تعرض لها أثناء تصوير أحد الأفلام، وتضاعفت بسبب إصابته بالسكري.

وكتب دسوقي على حسابه الشخصي على "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل شئ".

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن "النقابة تتابع حالة الفنان شريف دسوقي من بدايتها وحتى نهايتها، ونقف بجانبه بكل طرق الدعم التي يحتاج إليها، ونحن متواصلون مع أسرته ونتابع حالته لحظة بلحظة".

ووجّه زكي خلال حديثه مع "سكاي نيوز عربية" رسالة شكر لكل فناني الإسكندرية: "وقفوا بجنبه ولم يتركوه لحظة، لابد أن نشكرهم على جهدهم خلال الساعات الأخيرة، فالفنانين دومًا عونًا لبعضهم البعض".

وأكد نقيب المهن التمثيلية: "الفنان شريف انهض بالسلامة، ندعيلك جميعًا بالشفاء، وجمهورك ينتظرك وينتظر أدوارك المميزة، ستكون محنة ستتجاوزها على خير وتعود أقوى".

من جهتها، كتبت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرًا لكل الناس التي وقفت مع شريف، وبطمن حبايبه إنه خرج من المستشفى وسيبدأ في مرحلة التأهيل النفسي لكي يتعود على وضعه الجديد ويتقبله".

ووجهت الفنانة غادة طلعت رسالة للفنان شريف دسوقي قالت فيها: "أنت ممثل عظيم، جعلتنا جميعًا نضحك ونبكي بصدق، وستستمر وتقوم بعمل نجاحات مبهرة بأي وضع صحي".

وتابعت طلعت في حديثها مع "سكاي نيوز عربية": "أنت موهوب، وتعلمنا منك الكثير خلال الفترة الماضية، لأن مشوارك مليئ بالنجاحات والصعوبات، فأنت نموذج للصبر وقدوة يحتذى بها. فجميعنا رأينا كيف بالاجتهاد وصلت للحصول على جوائز هامة من مهرجان القاهرة السينمائي".

وأوضحت الفنانة التي أشاد بها الجميع بدورها الأخير في مسلسل "الاختيار 2" أنّ: "هذا اختبار ومحنة وتستطيع عبورها وستقدم أعمالا مستقبلية غاية في الأهمية والروعة، وستكون نموذجا يحتذى به في القوة والإرادة والعودة مرة أخرى للجمهور أقوى من الأول".

ويقول الفنان توفيق عبد الحميد إنّ: "المصاب الذي تعرض له الفنان شريف دسوقي أكبر من أي حديث أو كلمات، وأتمناله كل الخير وأن يكون الله في عونه ويشفيه ويعود بصحة جيدة".

وتابع عبد الحميد في حديثه مع "سكاي نيوز عربية": "الدعم الحقيقي هو مساندة الفنانين له في محنته من حيث الدعم المادي ولو احتاج لتركيب طرف اصطناعي يساهمون في ذلك، بجانب أن يتكفل أحد المنتجين بالتعاقد معه لعدة سنوات لكي يعمل بالشكل المناسب لحالته الجديدة ولكي يضمن حياة كريمة".

وكتب الفنان الكوميدي المصري أحمد أمين رسالة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "يارب أنت السند لكل من ليس له سند. الحمد لله على كل ما تقضي. نسألك الشفاء والعفو. يارب يعود أقوى وأكثر تألقا إنك على كل شئ قدير. ألف سلامة عليك يا فنان، ادعوا للفنان شريف دسوقي يقوم بألف سلامة".

وقدّم دسوقي عددا من الأعمال خلال السنوات الأخيرة نالت إعجاب الجمهور، من بينها شخصية "سباعي" في مسلسل ب100 وش الذي تم عرضه العام الماضي، وعدد من الأفلام والمسرحيات والأفلام القصيرة.

كما حصل دسوقي على العديد من التكريمات، كأفضل فنان في عدد من المسابقات المصرية، غير أنّ الجائزة الأهم في تاريخه الفني كانت الحصول على الهرم الذهبي كأفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 عن فيلم "ليل خارجي" عام 2018.

من جهته، قال الفنان محمود البزاوي لـ"سكاي نيوز عربية" إنّه قام بالتواصل مع الفنان شريف سباعي ودعمه لكي يعود أقوى من الأول.

وكتب البزاوي على صفحته: "كل الدعم للفنان والأستاذ شريف الدسوقي، ويقوم بألف صحة وسلامة. بنحبك يا سبعبع يا جميل".

وكتب الناقد الفني عبدالله غلوش رسالة دعم للفنان المصري قائلًا: "سيستطيع تجاوز المحنة، وفي خلال الشهور القليلة المقبلة سيعود للتواجد في البلاتوهات بعد التطور الكبير في علم الأجهزة التعويضية والتكميلية وأفضل مثال لذك الممثلة باولا أنتونيني والموديل البرازيلية الشهيرة التي يتحدث عنها الجميع وهي بقدم اصطناعية".