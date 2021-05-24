تواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع الفنان الراحل قبل بدء شهر رمضان الماضي بعدة أيام، وكعادته كان يرد على الهاتف من "الرنة" الأولى"، ويستقبل المتصلين به بترحاب شديد.

وعند طلب إجراء الحوار، أكد سمير غانم أنه مشغول حتى ثاني أسبوع من رمضان، بسبب إعلان شركة الاتصالات، الذي كان آخر ظهور له، والذي عرض في رمضان الماضي.

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن أن يكون الحوار في الأسبوع الأول أو الثاني، رد بشكل كوميدي كعادته، وقال: "زي ما أنت عايز.. إعمل الحوار في أول أو ثاني أسبوع براحتك، بس مش هتلاقيني"، ليسود الضحك والمزاح على المكالمة، ثم طلب أن يتم التواصل معه في أول أسبوع للاتفاق على التفاصيل.

وبالفعل تم التواصل معه، لكنه أكد أيضا أن الموعد سيكون في الأسبوع الثالث كما قال في البداية، لأنه ملتزم بمواعيد تصوير مع ابنته دنيا.

وجاء الأسبوع الثالث ولم يكن غانم موجودا بالفعل، كما تنبأ في مكالمته، فقد تم الإعلان عن دخوله المستشفى مصابا بكورنا مع زوجته النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وتم الإعلان عن وفاة غانم في العشرين من مايو الجاري، ليترك وراءه حزنا كبيرا وحبا عظيما له بين ملايين العرب.

ونشرت وسائل إعلام مصرية رسالة صوتية للراحل، قيل إنه أرسلها لأحد أصدقائه قبل شهر رمضان الماضي، بدأ فيها كما لو أنه يتنبأ بوفاته، حسب وصف هذه الوسائل الإعلامية.

وقال في الرسالة نصية، إنه يبدو أن "شهر رمضان لن يأتي هذا العام"، وأنه "يدعو أن تمر هذه الأيام على خير"، لافتا إلى أنه يستعد لمسلسل مع ابنته دنيا.

غانم كان طوال حياته يتعامل ببساطة مع كل شيء، لدرجة أنه قبل شهر رمضان بفترة وجيزة انتشرت شائعة عن مرضه بكورونا، فتواصل معه موقع "سكاي نيوز عربية"، ليرد بطريقته المرحبة، نافيا الأمر.

وفي نفس الوقت، أشار إلى أنه "من الطبيعي أن يتردد إنسان في عمره على المستشفيات والأطباء لإجراء فحوصات دورية"، لافتا إلى أنه حينما يرى الناس أي فنان يتردد على طبيب، يصورون الأمر على أنه أزمة كبيرة.

وفي تلك المكالمة، المرفق تسجيلها بالخبر، وجه غانم رسالة للجمهور، قائلا: "وحشتوني.. كورونا أوقفت حال العالم ولكن إن شاء الله خير".

وأضاف أنه يستعد لمسلسل مع ابنته دنيا، وكذلك لعرض مسرحية له، مشددا على أنه سيجري مع موقع "سكاي نيوز عربية" حوارا مطولا عن أهم الشائعات التي تعرض لها في حياته، ليوضح أن هذا "أمر طبيعي يتعرض له الفنانون والمشاهير".. لكن هذا الحوار لم يكتمل لأن النجم فارق عالمنا.