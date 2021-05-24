

وحول ذلك، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية سعد مكي، في تصريحات خاصة، لموقع، " سكاي نيوز عربية"، أن مدير مستشفى ميت غمر، عرض عليه تنفيذ تلك المبادرة، والتي تهدف إلى تخفيف معاناة مرضى كورونا، داخل غرف العزل الصحي بالمستشفى، حيث يعاني مرضى كورونا داخل غرف العزل، من وحدة قاتلة، إلى جانب معاناتهم من أعراض ذلك الفيروس اللعين.

وتابع مكي حديثه، قائلا، وافقت فورا على تنفيذ تلك المبادرة التي تعد الأولى من نوعها بالمحافظة، لتخفيف حالة العزلة والوحدة، التي يعاني منها المرضى، واستطرد: " أثناء تفقدي لمستشفى ميت غمر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى بالأقسام المختلفة بالمستشفى، تحدثت مع احد المرضى عبر تلك الشاشات للاطمئنان على صحته، وشاهدت الفرحة العارمة التي شعر بها ، أثناء حديثي معه".

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن نظام الشاشات الإلكترونية ، سوف يساهم في تحقيق تواصل فعال بين المرضى وذويهم، مؤكدا أن هناك رغبة لتعميم النظام، بجميع مستشفيات محافظة الدقهلية، من أجل إضفاء البسمة والشعور بالأمان لدى مصابي الفيروس.

واستطرد مكي، بأن هناك ما يقارب من 38 مركزا لتلقي لقاح كورونا للمواطنين بالمحافظة، مشيرا الي أن المحافظة ، توفر خدمة لتلقيح كبار السن، الذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم، عن طريق انتقال فريق طبي لمنحهم التطعيم بالمجان.

واختتم مكي، أن الوضع الصحي بالمحافظة مستقر للغاية، وأن حالات الإصابة بالفيروس بين المواطنين تشهد انخفاض ملحوظا، كما أن نسبة الأشغال بأسرة مستشفيات العزل، بالمحافظة لا تتجاوز ال35 ٪..