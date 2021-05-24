ولم يكن المتهم سوى زوج الضحية.

وتداول سكان القليوبية شريط فيديو حديث لم تتجاوز مدته الدقيقة ونصف، شريط إمساك الأهالي بالزوج الذي كان يعاني من اضطرابات عقلية

وظهر في الفيديو عدد من الأشخاص متجهين لتسليم المتهم، يدعى"محمد ص"، 37 سنة، لقسم شرطة شبرا الخيمة، بعدما حاول الهرب إثر ارتكاب الجريمة البشعة.

وكان المتهم في حالة انهيار وملابسه ملطخة بالدماء ممسكا في يده مصحفا، بحسب الفيديو.

وكشف شاهد عيان لموقع "سكاي نيوز عربية" يدعي مصطفي عصام، وهو طالب جامعي، من سكان القليوبية تفاصيل ما حدث وقت وقوع الجريمة.

وقال إن المتهم عند استيقاظه من النوم ذهب إلى زوجته وقال لها: " أنا عرفت كل حاجة.. " قبل أن يحاول قتلها ذبحا من رقبتها بسلاح أبيض.

وأضاف الشاهد أن الزوجة تدعى "أمل"، وهي ربة منزل، ومعروف عنها حسن السمعة، مشيرا إلى أن زوجها كان يتشاجر معها باستمرار فضلا عن تصرفاته المريبة التي ظهر بها مؤخرا.

وفجر مصدر أمني مفاجأة، إذ قال إن المتهم أدلى أثناء التحقيقات بكلام غريب ومما جاء فيه: "أثناء نومي.. حلمت بأن زوجتي تخونني لذلك عقدت العزم على التخلص منها".

وأشار المصدر إلى أن الزوجة مازالت علي قيد الحياة داخل غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات المحافظة.

وكانت السلطات المصرية في محافظة القليوبية قد تلقت في وقت سابق بلاغا، بوصول المدعوة "أمل. ج"، 27 سنة، غارقة في دمائها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقلها فورا إلى غرفة العناية المركزة في محاولا لإسعافها .

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها وتم القبض عليه وفتحت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.