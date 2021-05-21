وقال السيسي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس".

وذكر أن غانم ترك خلفه "ميراثا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية".

وأضاف: "فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع".

وختم الرئيس المصري تغريدته بالدعاء له قائلا: "رحم الله الفنان الراحل،وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وشيع عدد كبير من الفنانين، الجمعة، جثمان الفنان الكبير سمير غانم إلى مثواه الأخير وأدوا صلاة الجنازة عليه، بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا، الخميس، عن عمر يناهز 84 عاما، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.