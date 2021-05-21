شيّع العشرات من الفنانين والمحبين جثمان الفنان المصري الراحل سمير غانم لمثواه الأخير من مسجد المشير طنطاوي، وسط حزن وبكاء على رحيل "ساحر الكوميديا".
سمير غانم الذي رحل عن عالمنا، مساء الخميس، عن عمر يناهز 84 عاما، تاركا ألما كبيرا على فراقه داخل كل منزل في مصر، بعد أن رسم البهجة على وجوه الجميع بأعماله الكوميدية المميزة.
وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها الشديد لفقدان صديقها ورفيق عملها، إثر مرضه الشديد في أيامه الأخيرة.
وقالت إن "الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن بخبر وفاة زوجها، حرصًا على حالتها الصحية حتى لا تتدهور بعد معرفة الأمر، ولكي يكتب لها النجاة من المرض الصعب".
وتقدّمت منظمة يونسيف مصر بعزاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" للفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة يونسيف مصر للنوايا الحسنة، بعد وفاة والدها: "تغمده الله في واسع رحمته، عزاؤنا للأسرة الكريمة".
ومن داخل الجنازة، نعت الفنانة لبلبة، ببالغ الحزن والآسى وفاة صديقها الراحل سمير غانم، قائلة: "سيظل في قلوبنا دائما ولن ينساه الجمهور، وسيبقى في ذاكره السينما والدراما المصرية والعربية دائما"، حيث شاركته الفنانة في 7 أفلام سينمائية، جميعها حققت نجاحا كبيرا.
وكان الفنان الراحل كوّن فرقة ثلاثي المسرح مع أصدقائه وزملائه، جورج سيدهم والضيف أحمد، التي شهدت مجموعة فريدة من الأعمال الكوميدية التي أسعدت جميع المنازل المصرية.
الفنان أكرم حسني أيضا، كان أحد الفنانين المشاركين في وداع جثمان الراحل، وعلّق على فراقه بكلمات قاسية، تعبر عن شعوره بألم الفراق قائلًا: "هو أبونا كلنا.. مفيش اتنين بيختلفوا عليه".
ودعى أكرم للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة، وأكد أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت في المستشفى تعاني من إصابتها بمرض كورونا، ولم تعلم خبر وفاة زوجها حتى وقتنا هذا، خوفًا على سلامتها الصحية من حدوث أي مضاعفات.
وشهدت صلاة الجنازة حضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، على رأسهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، ويسرا وماجد المصري وعدد كبير من الفنانين المصريين والإعلاميين.