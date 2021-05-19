وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة هنا الزاهد وهي تجلس محل مساعد قائد الطائرة، داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات.

وأوضح باسم عبد الكريم، أن الصورة "لم تكن على متن طائرة مصرية"، مؤكدا أيضا أنها كانت "خارج المجال الجوي المصري".

وأضاف في بيان صحفي، أن هذه الرحلة كانت علي متن طائرة مروحية خارج مصر، وكانت بخط سير "زنجبار سرينغيتي" بدولة تنزانيا.

كما أشار إلى أن هذه الواقعة "لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصري، وأن ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لصورة الزاهد لا يتبع الطيران المدني".

ويأتي هذا التوضيح، لمنع المقارنة التي انتشرت بين صورتي الزاهد ومحمد رمضان، الذي نشر صورة من داخل قمرة القيادة على متن طائرة مصرية، مما أدى إلى خسارة الطيار أشرف أبو اليسر لعمله، وأثار موجة هائلة من الانتقادات.

ووصلت المشكلة إلى ساحات القضاء، حيث حصل أبو اليسر على تعويض بقيمة 7 ملايين جنيه مصري، قبل أيام من وفاته.