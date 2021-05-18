وشهدت مصر خلال أبريل الماضي عدة حوادث قطارات، أفدحها انقلاب عدة عربات من قطار طوخ بالقليوبية (شمال القاهرة) مما نتج عنه عشرات القتلى والمصابين.

وشملت هذه المحظورات، وفق ما نقل موقع "اليوم السابع" المصري، الثلاثاء، قائمة محظورات عددها 18، وصفتها هيئة السكك الحديدية بـ"السلوكيات الخاطئة" التي يمكن أن تهدد أرواح المسافرين، وتعطل حركة القطارات.

وتضمن "كتالوغ المحظورات"، وفق تقرير صادر عن هيئة السكة الحديدية المصرية، عدم التزام الركاب بأبواب الدخول والخروج، مؤكدة أن ارتكاب هذا المحظور يؤدى إلى إعاقة حركة الركاب والتداخل بينهم، مما يؤدى إلى حدوث تزاحم بين الركاب.

وكذلك جلوس الركاب على التصادمات الخرسانية بنهاية الأرصفة، مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة اصطدام أي أجزاء بالجرار بهم أو السقوط على السكة.

وجاء ضمن المحظورات أيضا جلوس الركاب على حافة الأرصفة مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة اصطدام القطارات بهم أو السقوط من على الأرصفة على شريط السكة الحديد، وقيام بعض الركاب باستقلال القطار والنزول منه من الجهة المخالفة على السكة الحديدية، وعدم استخدام الأرصفة مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة سقوطهم على السكة أو اصطدام القطارات بهم في حالة مرور قطار في هذا التوقيت.

كما شملت المحظورات، التي نقلها "موقع اليوم السابع"، نزول بعض الركاب والسير على السكك والقضبان لاستقلال القطار قبل وصوله إلى المحطة مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة وجودهم وسط حركة القطارات على السكك وقيام بعض الركاب باستقلال القطار والنزول منه "أثناء المسير".

كما تشمل عبور السكك للانتقال من رصيف لآخر وعدم استخدام الأنفاق والكباري المخصصة لذلك، و"التسطيح" فوق العربات أو الوقوف بين العربات وعلى جانبي الجرار، والتدخين داخل القطارات الذي قد يؤدى إلى حدوث حريق وتعريض حياة الركاب للخطر، فضلا بالطبع عن مضايقة الآخرين.

كما ورد بكتالوغ المحظورات قيام بعض الصبية برشق القطارات بالحجارة أثناء المسير، وعدم المحافظة على نظافة القطار والقاء المخلفات، والعبث بالقطارات من كراسي وأبواب ودورات مياه، وعدم المحافظة على المهمات الداخلية للقطار، وقيام بعض الركاب بالكتابة على القطارات من الداخل.

ومن المحظورات عدم حجز التذكرة قبل الركوب مما يعرض الراكب للغرامة أو تسليمة للشرطة، والتعامل مع المحصل "الكمسري" بشكل غير لائق بسبب عدم دفع قيمة التذكرة والغرامة، وعدم التزام سائقي المركبات بقواعد المرور أثناء عبور المزلقانات، والسير في الاتجاه المعاكس أثناء عبور المزلقانات مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة اصطدام القطارات بهم اثناء العبور.

بالإضافة إلى عدم التزام سائقي المركبات بالسرعة المقررة أثناء الدخول على المزلقانات، مما يؤدى إلى اقتحام بوابات المزلقانات وحدوث تلفيات وحوادث تعرض حياتهم للخطر.

ودعت هيئة السكة الحديد المصرية المتعاملين معها إلى تجنب كل هذه الاعمال التي تؤدى إلى الاضرار بأنفسهم وبالآخرين وتؤدى للإضرار بممتلكات الهيئة التي هي "ملك الجميع".