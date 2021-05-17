وخلفت ميزا، الجنوب إفريقية زوزيبيني تونزي، التي تم تمديد حملها للقب بعد تأجيل المسابقة عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاءت نتيجة المسابقة بالنسبة لبقية الخمسة الأوائل على النحو التالي:

الوصيفة الأولى: جوليا جاما من البرازيل

المركز الثاني: جانيك ماسيتا ديل كاستيلو من بيرو

المركز الثالث: أدلين كاستيلينو من الهند

المركز الرابع: كيمبرلي خيمينيز من جمهورية الدومينيكان

وقد تم اختيار ميزا من بين 74 مشاركة في المسابقة، من خلال لجنة تحكيم مكونة من 8 نساء، تضم فائزتين سابقتين باللقب، ورائدات أعمال وشخصيات تلفزيونية.