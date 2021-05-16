من بين النجوم الشباب الذين ظهروا بشكل مميز، عدد من أبناء وأقارب الفنانين السابقين والحاليين الذين صالوا وجالوا في سماء السينما والدراما المصرية والعربية.

واحد من أبناء الفنانين الذين ظهروا بشكل مختلف وكان حديث عدد كبير من النقاد الفنيين نور خالد النبوي، نجل الفنان المصري خالد النبوي، والذي قدّم دورًا علّق في أذهان المتابعين في مسلسل "الاختيار 2".

وجسّد "نور" في المسلسل شخصية الشهيد الملازم أول "أحمد شوشة" الذي استشهد في حادث الواحات الإرهابي، والذي وقف في وجه الإرهابيين ولم يخش الموت قائلًا لأحدهم: "فاكره خاين زيك.. أنا بقى ضابط واسمي أحمد شوشة".

وقدّم الفنان الشاب يوسف الإمام، نجل الفنان الراحل حسين الإمام، دورًا هامًا في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي يعتبره النقاد "واحدًا من أهم الأعمال الدرامية في رمضان هذا العام".

وشارك الفنان الشاب يوسف نور، نجل الفنان الراحل وائل نور، في مسلسل "لحم غزال"، وقدّم شخصية "كريم"، نجل الفنانة غادة عبد الرازق بطلة المسلسل.

كما شاركت نجلة الفنان محمود الجندي "مريم" في مسلسل "الاختيار 2" وظهرت في مشاهد بسيطة كزوجة لأحد الإرهابيين "أبو يوسف" الذين تحاول قوات الشرطة القبض عليهم والحصول منهم على معلومات عن باقي التنظيم.

ذُخر السينما العربية

ويقول الناقد الفني شريف سعد الدين إن "ظاهرة تواجد نجوم الفنانين في دراما رمضان هذا العام مميزة، كونهم يقدمون أعمالًا وأدوارًا بديعة تعيد للأذهان ما يقدمه أقاربهم الفنانين في الدراما المصرية والعربية".

وتابع سعد الدين في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "الجمهور المصري والعربي أصبح الآن لديه وعي كبير ويستطيع التمييز بين الفنان الذي ستكون له مكانة، والفنان ضعيف الموهبة، ونرى مؤخرًا كتابات كثيرة من المتابعين تشيد بعدد من هؤلاء الشباب الصغار الذين سيكونوا ذخرًا للسينما المصرية".

وأوضح الناقد الفني: "أتمنى أن تكون هناك مساحات أكبر تعطى لهم في الفترة المقبلة".

وأكد سعد الدين: "يجب أن نحكم على هؤلاء من منظور الموهبة، دون النظر لآبائهم أو أمهاتهم أو أقاربهم الذين من الممكن أن يكونوا فتحوا لهم الباب ولو بشكل جزئي، الأهم بعد كل ذلك الموهبة هي المتحكم الرئيسي في الاستمرارية والتواجد من عدمه".

وقدّم الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان القدير الراحل محمود ياسين، دورًا هامًا في دراما رمضان بدوره في مسلسل "اللي ملوش كبير" الذي يقوم ببطولته كلا من النجمين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

كما شارك عمر الشناوي، حفيد الفنان القدير الراحل كمال الشناوي في مسلسل "الاختيار 2"، بعد أنّ جسد شخصية "عبد الله" الضابط في قطاع الأمن الوطني، والذي يقول عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام": "من أول لما بدأت تمثيل وأنا نفسي أمثل معاه.. وربنا كرمني بمشهد".

هذا وشهد مسلسل "الطاووس" مشاركة فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد لأول مرة في عالم التمثيل، حيث قدمت شخصية "فرح" التي أشاد بها النقاد الفنيون واعتبروها مكسبًا ضخمًا لدراما هذا العام، بعد أن تمكنت من تجسيد الشخصية بشكل مثالي.

وشارك تيام مصطفى قمر، نجل النجم مصطفى قمر، في العمل الدرامي الذي يقود بطولته والده "فارس بلا جواز"، ووجه "قمر" رسالة دعم لنجله قبيل عرض المسلسل على حسابه الشخصي على "إنستغرام".