وكانت الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت تجول النمر في أحد الأحياء السكنية، قد انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأحد الماضي، فيما حاولت السلطات تهدئة مخاوف السكان بالتأكيد على أنه سيتم الإمساك به.

وحتى الآن، لم تفلح الشرطة أو الجهات المختصة في تحديد موقع النمر، إلا أن قائد شرطة هيوستن، رون بورزا، قال الجمعة إنه على الرغم من أن المسؤولين "لم يحالفهم الحظ في العثور على النمر، لكنني أعتقد أنه لم يتم نقله خارج المدينة بعد".

وتابع: "أعتقد أنه منذ يوم الاثنين، ربما تم نقل النمر حوالي 6 أو 7 أو 8 مرات إلى مواقع مختلفة هنا في هيوستن (بولاية تكساس). لا أعتقد أنه خرج من المدينة بعد"، حسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز".

وأوضح بورزا أن الشرطة تلقت ما بين 200 و300 مكالمة هاتفية بشأن النمر، وهو ذكر يبلغ من العمر 9 أشهر يدعى "إنديا"، لافتا إلى أن عناصر الشرطة ذهبوا إلى عدد من المواقع في هيوستن ولم يحالفهم الحظ".