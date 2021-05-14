وعبر "أحمد جمال" عن سعادته للمشاركة للمرة الثانية في "مسلسل الاختيار"، والتي قدم بصوته في الجزء الأول أغنية وطنية تحمل عنوان "إحنا مش بتوع حداد" من كلمات محمد طارق، وتوزيع إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، وكانت هدية منه لروح الشهيد أحمد المنسي، وجميع الشهداء من جنود مصر الذين ضحوا بأرواحهم لحماية وطنهم.

وكشف "جمال" أن أغنية "إحنا مش بتوع حداد 2" لهذا العام شهدت اختلافات عديدة، وحملت بين طياتها رسائل بها معانٍ كثيرة ومهمة، مشيراً إلى أنها لم يستغرق وقتاً طويلاً في تلحينها، بل انتهى من عملية تجهيزها وتنفيذها في أقل من 48 ساعة فقط.

وأوضح الفنان المصري أنه تعمد مشاركة جميع فئات المجتمع من شيوخ وقساوسة وأطفال وأهالي ممثلين عن جميع أطياف الشعب المصري، ورجال الجيش والشرطة والأطباء وأبناء الشهداء في عملية تصوير الأغنية في ميدان التحرير، لتوجيه رسالة قوية أن الشعب المصري على قلب رجل واحد، ومع جيشنا وشرطتنا ضد أهل الشر، وللتأكيد على نبذ التطرف والإرهاب ووحدة المجتمع وتكاتفه، في صورة تؤكد تلاحم الشعب.

وعن مشاركة أبطال الجزء الأول والثاني من "الاختيار" في الأغنية، لفت أحمد جمال، إلى أنهم تعمدوا ذلك ليصل المعنى الحقيقي للأغنية وتُعد بمثابة هدية لرجال الجيش والشرطة الذين يضحون بأنفسهم من أجل الوطن، مشيرًا إلى أنه تم إضافة كلمات جديدة على نفس ألحانه من تأليف أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف.

وفي نهاية حديثه مع سكاي نيوز عربية، أعلن عن مفاجأته في عيد الفطر المبارك، وهي طرح أغنية جديدة تحمل عنوان "وقت مش مناسب" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عبد السلام.