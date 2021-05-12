وقال مصدر مصري مطلع إن قوات الأمن بالتنسيق مع المخابرات العامة المصرية نجحت في إحباط مخطط إرهابي لتفجير ستاد القاهرة الدولي، كانت عناصر من حركة حسم تسعى لتنفيذه بالتنسيق مع بعض الأجهزة المعادية وبتكليف من قيادات الجماعة في الخارج.

وأوضح المصدر الذي تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، وفضل عدم ذكر اسمه، أن الخلية التي حاولت تنفيذ العملية تلقت تدريبا خارج مصر، في إحدى الدول المجاورة واستخدمت أجهزة حديثة وطائرات "درونز" في العملية، لكن القوات نجحت في إجهاضها قبيل ساعات من بدء الاحتفال.

وأوضح المصدر أن الأجهزة المصرية لم ترغب في الإعلام عن العملية وقتها، وحرصت على اختيار الوقت المناسب للإعلان عن ذلك، مشيرا إلى أن العناصر المسلحة التي حاولت تنفيذ العملية تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم بتهمة محاولة تفجير ستاد القاهرة.

ونجح ضباط الأمن الوطني بالتنسيق مع المخابرات العامة في إحباط مخطط لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بتكليف من قيادات الجماعة الإرهابية في الخارج باستهداف استاد القاهرة الدولي، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي نظمتها مصر.

وكشف مسلسل الاختيار عن تفاصيل المخطط الإرهابي بمحاولة قطاع الأمن الوطني التوصل لخلية إخوانية إرهابية تحاول عبر طائرات بدون طيار محملة بكميات من المتفجرات ويتحكم فيها عن بعد استهداف البطولة.

وتوالت أحداث الحلقة حتى تمكنت الأجهزة المعنية بتحديد مكان الشقة المستخدمة كوكر انطلاق لتنفيذ العملية الإرهابية الكبرى وانتشار كثيف لقوات الأمن لضبط العناصر الأخرى في الاستاد وسط الجموع الحاشدة لمشاهدة المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية 2019.

مسلسل "الاختيار2" تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وبشرى وإنجي المقدم وهادي الجيار وسامح الصريطي وأحمد شاكر عبد اللطيف ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأشرف عبد الباقي ونضال الشافعي ومحمد فراج وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث مسلسل "الاختيار2" حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.