وكشف الفنان السعودي وأحد أبطال العمل "مطلق مطر"، لسكاي نيوز عربية كواليس العمل، الذي تدور أحداثه في فندق يحاول مجموعة من الأصدقاء إنقاذه بعد أن مر بكبوات وإعادته إلى سابق عهده، من حيث الخدمة ووجود النزلاء، وتقديم الخدمات التي ينبغي للفنادق ذات النجوم الخمس تقديمها، ولهذا جاء مسمى العمل بـ"ربع نجمة".

بيد أن الأصدقاء وخلال محاولتهم إعادة الفندق إلى ماضيه المشرف، يواجهون الكثير من الصعوبات والمواقف اليومية مع النزلاء وبين بعضهم البعض، التي تزيد من صعوبة تنفيذ مهمتهم الأصلية وإعادة الفندق إلى سابق عهده، وتسير الأحداث في إطار كوميدي محبب للمشاهد بلا إسفاف.

وحول طبيعة دوره في العمل قال "مطر"، أقوم بدور شخصية "ياسر"، وهو مسؤول العلاقات العامة وقاعات الاحتفالات، ويتمتع خلال الدراما بشخصيته ذكية وماكرة تستطيع السيطرة على المواقف بدهاء والتلاعب دون ملاحظة الغير، كما أن لديه قدرة إقناع قوية، وحدس عالي يجعله يبتعد عن المشاكل قبل حدوثها عكس زملائه.

وأشار مطر إلى أن العمل يحتوى على 7 شخصيات رئيسية بينهما شخصيتين نسائيتين، ويتمتعن بموهبة عالية في فن التمثيل، وأضفن بشكل كبير إلى قوة المسلسل الذي يحظى بمتابعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن المسلسل من بطولة طارق الحربي، ودريعان الدريعان، ومشعل المطيري، وسعيد القحطاني، وفوز العبد لله والشيف الدنقل وإخراج محمد حشكي.

وأشار "مطر" إلى أن المسلسل يقدم رسالة مهمة وجادة للمجتمع، رغم أنه مسلسل كوميدي، فحواها أن الترابط والتعاون بين الأصدقاء والأفراد في المجتمع يؤدي في النهاية إلى تحقيق النجاح، وأن الصبر أحد أهم سبل تحقيق الأهداف، مهما تعرض الشخص إلى منعطفات من شأنها أن تحبطه أو تعيق تقدمه، فضلاً عن أن العمل يشيد بروابط الصداقة التي بات المجتمع يفتقدها في تلك الأيام بشكل كبير.