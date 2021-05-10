وفي أول أيام تحقيق حلمها بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، الأحد، استقبلها خالد العناني وزير السياحة والآثار، بساحة تمثال أبو الهول والتي تم السماح بفتحها لها بشكل استثنائي.

ومن أمام تمثال أبو الهول، تبادل وزير السياحة والآثار والسيدة جلوريا أولكر أطراف الحديث، حيث رحب العناني بها، وشكرها على حبها وشغفها بمصر وبحضارتها العريقة، معرباً لها عن ثقته بأن زيارتها إلى مصر ستمنحها طاقة إيجابية تساعدها على الشفاء العاجل.

ومن جانبها، أعربت جلوريا أولكر عن سعادتها بمقابلة الوزير الطيبة لها وحرصه على لقائها، مقدمة له الشكر على ما بذلته الوزارة لتمكينها لتحقيق أمنية حياتها بأن تزور منطقة الأهرامات.

كما أعربت عن بالغ سعادتها بالحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي استقبلها بها الشعب المصري منذ وصولها.

ومن أمام تمثال أبو الهول، أصرت السيدة الأميركية على الوقوف من على كرسيها لتحقق حلمها والتقاط صورة تذكارية لها مع تمثال أبو الهول.

وخلال اللقاء، وجه الوزير سؤالاً للسيدة الأميركية عما إذا كانت ستقوم بزيارة صعيد مصر حيث أجابت أن البرنامج السياحي المخصص للزيارة لم يتضمن ذلك، وقدم الوزير لها الدعوة لزيارة محافظة الأقصر لكي تستمتع بمشاهدة الآثار المصرية الفريدة الموجودة بها والتي ستقدم لها فرصة للتعرف بصورة أكبر على الحضارة المصرية العريقة.

وقد رحبت جلوريا والكر بهذا العرض، ووجه الوزير أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركة المنظمة لمد فترة زيارتها هي وعائلتها إلى مصر ليوم واحد تقوم خلاله بزيارة الأقصر.

وأهداها وزير السياحة والآثار مستنسخ للإلهة ماعت، إلهة العدل والحقيقة، لتضعها ببيتها في فيلادلفيا ليذكرها دائما بزيارتها لمصر وبأنها قامت بتحقيق حلمها.

كما تمنى لها قضاء رحلة ممتعة في مصر تقوم خلالها بالاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها الدافئة وجوها الصحي وزيارة مواقعها السياحية والأثرية الفريدة.

وبدأت السيدة الأميركية زيارتها إلى مصر من ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأميركية لتحقيق حلم عمرها وهو زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة برفقة أسرتها.

وعلى مدار الفترة القلية الماضية كانت السيدة جلوريا والكر محط أنظار العالم حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصتها بصورة واسعة، حين أفصح ابنها داستن فيتالي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة جلوريا والكر وعائلتها في مصر أسبوعاً، تتضمن زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في محافظتي القاهرة وجنوب سيناء.