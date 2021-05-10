كواليس التصوير

وفي هذا الإطار، كشف مصدر أمني في تصريحات خاصة لـموقع "سكاي نيوز عربية"، تفاصيل عملية تصوير مشاهد الحلقة الأخيرة التي شهدت حضورًا أمنيا مكثفًا وعناصر من مختلف التشكيلات الأمنية للتأمين.

وقال المصدر الأمني، إنه يتم تمثيل جميع فئات المجتمع المصري في عملية تصوير مشاهد الحلقة الأخيرة للتأكيد على وحدة المجتمع وتكاتفه.

ويحضر وسط ميدان التحرير مجموعة من شيوخ الأزهر والأوقاف، وقساوسة الكنيسة، فضلًا عن شخصيات يرتدون زي أهل الصعيد وأهل سيناء، يتراصون جنبًا إلى جنب مع الأطباء الذين يرتدون "البالطو" الأبيض، في صورة تؤكد تلاحم الشعب المصري.

كما تواجد في ميدان التحرير، عشرات الأطفال ممن يرتدون الزي الأبيض، حيث يشاركون في مشاهد الحلقة الأخيرة من المسلسل، وهي رسالة واضحة على نبذ التطرف والإرهاب والدعوة إلى السلام، ولتوثيق أحداث ومعانٍ هامة في تاريخ مصر في سياق درامي.

ويتم تصوير المشاهد الخاصة بالحلقة الأخيرة مع إضاءة المسلة الفرعونية في وسط ميدان التحرير، وتوفير إضاءات مشابهة للتي شهدها عرض المومياوات الفرعونية بالميدان قبل عدة أسابيع، فضلًا عن استخدام "الدرونز " في عملية التصوير من أعلى.

وأكد المصدر الأمني، أن العمل يتم بدعم قوي من وزارة الداخلية التي وفرت كل الإمكانيات المُمكنة، لافتًا إلى أن عملية التصوير تستمر حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي. والمسلسل هو الجزء الثاني من "الاختيار" الذي عُرض في عام ٢٠٢٠، وقام ببطولته أمير كرارة، ويحكي بطولات رجال الجيش والشرطة في مواجهة عناصر الإرهاب.

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانًا قبل ساعات بشأن إغلاق ميدان التحرير، وعمل تحويلات مرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة خلال فترة الغلق التي بدأت الـ8 مساء الأحد حتى الاثنين الـ5 صباحًا، بغرض تنفيذ بعض الأعمال داخل الميدان.