ويؤدي "أغنية اللقاح" مساعد "غوغل" الصوتي، ومن الممكن الاختيار في إعدادات الهاتف بين المؤدي بصوت رجل أو امرأة.

وللاستماع إلى الأغنية، على مستخدمي هواتف "أندرويد" طلب الأغنية من مساعد "غوغل" الصوتي.

وتقول كلمات الأغنية: "فلنحتفل لأنه أصبح لدينا لقاح يعيدنا إلى روتيننا القديم، فقد تم إصداره لبناء مناعتنا بينما نهتم بمجتمعاتنا".

ورغم كلمات الأغنية البسيطة، فإن "غوغل" تأمل أن تشجع "المترددين" من أجل الحصول على جرعة اللقاح.

وتحتفي الأغنية بالباحثين والعلماء والعاملين في الخطوط الأمامية في مجال الصحة حول العالم.