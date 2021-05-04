كما أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"العباءة البلدي" والمكياج الخفيف، ليشكل العمل عودة قوة لها في الماراثون الدرامي.

وكشفت رئيس في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" عن أهم ردود الفعل التي تلقتها حول دورها في المسلسل بشخصية "فاتن حرفوش"، موضحة أنها لم تكن تتخيل التجاوب الكبير مع الدور والتأثير القوي الذي أحدثته خاصة بعد عرض مشهد خطوبة "فاتن وسرية"، معربة عن امتنانها الكبير لجمهورها الذي احتفى بها وبالدور الذي تجسده.

فرحة فاتن وسرية

واحتفلت رئيس بردود الفعل القوية والمتواصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشهد الخطبة، ونشرت حالة (Story) على صفحة الإنستغرام الرسمية الخاصة بها، وطلبت من الجمهور مشاركتها فرحتها من خلال هاشتاغ فرحة فاتن وسرية.

وبالفعل، أبدى الجمهور رأيه عبر منصات التواصل الاجتماعي في دور "فاتن حرفوش" بعبارات ثناء مثل: "أجمل فنانة تلبس عباية بلدي"، "ياسمين رئيس أخدت قلبي من أول حلقة".

كما حازت رئيس على إعجاب الفتيات أيضًا، وذلك لطريقة لبس "العباءة البلدي"، فحرصت كثير من الفتيات على محاكاتها ونشر صورهن عبر مواقع التواصل، كما عبرن عن إعجابهن بالمكياج الخفيف الذي ظهرت به في المشاهد خاصة استخدام "الكحل".

كواليس

وأضافت رئيس أن كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة" كانت حافلة بالتعاون والمشاركة بين طاقم العمل، والحرص على تبادل الخبرات، وهو ما ساعد على نجاح المسلسل بقوة، كما أعربت عن سعادتها بالتناغم الكبير بين فريق العمل بداية من المخرج أحمد خالد موسى، والمؤلفة عبير سليمان، إضافة إلى كل نجوم العمل ومنهم مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، وعمرو عبدالجليل، وأحمد صفوت، ودلال عبدالعزيز، وبالطبع الفنان الراحل يوسف شعبان والذي كان هذا المسلسل آخر عماله.

سر "فاتن حرفوش"

أوضحت رئيس أن سبب اختيارها لشخصية "فاتن حرفوش" هو حرصها على تغيير جلدها الفني والتجديد باستمرار من خلال شخصيات مختلفة عما قدمتها من قبل كـ "فتاة المصنع" وأيضًا "من ظهر راجل"،وأنها في "ملوك الجدعنة" تجسد دور فتاة شعبية بسيطة تعمل مع والدها في محل عطارة وتسعى للزواج من حبيبها، ويجبرها ذلك على الدخول في صراعات عديدة لم تكن تتوقعها.

ولفتت إلى أن من أصعب المشاهد التي واجهتها في المسلسل هي مشاهد الموت في الحلقات الجاري عرضها.

السينما

وأشارت رئيس إلى أن مسلسل "أنا شهيرة – أنا الخائن" كان آخر عمل قدمته في الدراما عام 2017، ومن ثم اتجهت إلى التركيز في السينما، حتى عُرض عليها دور "فاتن حرفوش" في "ملوك الجدعنة" ورأت أنه الدور الأمثل لعودتها إلى شاشة التلفزيون.

وكشفت ياسمين رئيس في ختام تصريحاتها لموقع "سكاي نيوز عربية" عن عرض فيلم قادم لها "قمر 14" يعرض قريباً، ويتناول مجموعة قصص تدور في ليلة قمرية واحدة، ويشاركها البطولة الفنان أحمد الفيشاوي ومحمد علاء والعمل من إخراج هادي الباجوري.

ولفتت إلى استكمال تصوير فيلم "جارة القمر" بعد انتهائها من تصوير ملوك الجدعنة، والذى يدور في إطار رومانسي.