وفي حين يشكو القطاع تراجع الاستهلاك المحلي للكتب، أضيفت إلى أزماته عدم قدرة عدد من الكُتّاب العرب على النشر انطلاقا من لبنان.

وكشف مسؤولون في دور نشر لبنانية لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن إصدار الكتاب ونشره في لبنان تراجع بنسبة 70 إلى 80 بالمئة، في ظل ظروف جائحة كورونا وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

وضع الدولار

ويرى رئيس النادي الثقافي العربي في لبنان فادي تميم، أنه في ظل غياب الإحصاءات الرسمية، تأثر قطاع نشر الكتاب وإصداره بنسبة 80 بالمئة.

وقال تميم لموقع "سكاي نيوز عربية" إن السبب في ذلك يعود إلى وضع الدولار وإيقاف تنظيم المعارض، مشيرا إلى ارتفاع كلفة الكتاب الورقي وصعوبة الحصول عليه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان.

آفة التزوير

وفي اختصار لأزمة دور النشر اللبنانية، قال مدير الدار العربية للعلوم جهاد شبارو إن "تراجع مبيعات الكتب بدأ مع تأزم سعر صرف الدولار، حتى صرنا نطبع عددا منها يقل بنسبة 70 بالمئة، مقارنة بزمن ما قبل اندلاع الاحتجاجات وارتفاع سعر صرف الدولار".

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، عزا شبارو تراجع نشر الكتاب في لبنان إلى ضعف القوة الشرائية، وتحويل المكتبات أسعار الكتاب على الليرة اللبنانية وفقا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وقال: "نحن كدار للنشر نبيع الكتاب للمكتبات بسعر صرف الـ7 آلاف ليرة، والناس معتادون على شراء الكتاب بمبلغ 20 ألف ليرة، وحاليا صار سعره 130 ألف ليرة".

وتابع: "كمية الإصدارات لم تتأثر في الدار لكوننا نبيع الكتب للخارج وتحديدا للأسواق العربية في مصر ودول الخليج، لكن هناك أزمة تتمثل بعمليات تزوير الكتب عبر الإنترنت ما يصيب الدور في مقتل، ناهيك عن أزمة كورونا التي أوقفت المعارض وقلصت أوقات فتح المكتبات".

وقت للمطالعة

وقالت الكاتبة رولا عبد الله إنه "رغم بشاعة أزمة كورونا وأحكام الإعدام العشوائية التي أطلقتها في العالم، فإنها أفردت مساحة من المواجهة بين الإنسان وذاته ومحيطه وأمسه وحاضره"، حسب تعبيرها.

أضافت لموقع "سكاي نيوز عربية": "الفراغ الزمني الذي فرضه الفيروس لأكثر من عام نجح في توفير ساعات إضافية مخصصة للمطالعة والكتابة. أنجزت روايتي الأخيرة عن القدس بأشهر قليلة خلافا للكتابين الأولين اللذين استغرقا أكثر من عام، وفي المقابل أنتجت العزلة آلاف الروايات في المشرق والمغرب العربي، وفي الحالة اللبنانية المشكلة مؤلمة لأن كورونا تزامنت مع ظرف اقتصادي صعب على الكُتّاب والدار، فمن يشتري هذه الأيام رواية بـ150 ألف ليرة؟".

وقالت إن هذا كان وراء "توجه عدد من الكتاب للنشر الإلكتروني، وتنظيم تواقيع افتراضية، لردم الفجوة الكبيرة في هذا المجال".

وتابعت رولا عبد الله: "يمكن القول إن الكاتب اللبناني تضرر كثيرا، فهو يكتب لأجل متعة الكتابة، وبحسب الإحصائيات لا يزال سوق الكتاب الورقي منافسا للكتاب الإلكتروني، مما يبشر بأنها غيمة صيف وتنجلي".