وقالت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك:" غير مسموح بصلاة التهجد في المساجد، وإنهاء الخدمة من الأوقاف عقوبة من يسمح بذلك أو يشارك فيه".

وطالبت الوزارة من الناس أن يصلوا التهجد في بيوتهم.

وكانت الوزارة قد أصدرت تحذيرا قبل أسبوعين من إقامة الاعتكاف أو موائد إطعام بالمساجد أو ملحقاتها.

وقالت إنها "ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك هو خروج على النظام العام وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر".

وتسمح الأوقاف بإقامة صلاة التروايح في رمضان وفق ضوابط معينة تتعلق بمراعاة التباعد الاجتماعي في الصلوات وإجراءات أخرى للحفاظ على صحة المصلين.