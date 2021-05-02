ووجه الرئيس المصري بمنح شابا بمنطقة شرق القاهرة اسمه إسلام عمر، سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي لتكون مصدر رزق له ولشقيقه لتساعدهما على ظروف الحياة.

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، أبدى إسلام عمر، عامل التوصيل، الذي قابله السيسي، خلال جولته التفقدية لعدد من المشاريع، منذ يومين، سعادته بحصوله على هدية من الرئيس عبارة عن "تاكسي أبيض" يعمل بالغاز الطبيعي.

وقال إسلام إنه سعيد بهذه الهدية التي ستسهل عليه تحمل الظروف المعيشية، مضيفا "أنا حتى هذه اللحظة مش مصدق كل اللي بيحصل معايا، من ساعة ما قابلت سيادة الرئيس".

وتابع: "لم أكن أملك إلا الموتوسيكل الذي أعمل عليه دليفري في أحد المطاعم، والآن تغير الحال وأصبح لدي تاكسي أبيض".

وكان عامل التوصيل قد أشار إلى أن "السيسي أعطاه ظرفا فيه 500 جنيه، وفعل ذات الشيء مع زوجته، لافتا إلى أنه كان ذاهبا لتوصيل زوجته لتناول الإفطار عند شقيقتها، ولم يكن معه سوى 35 جنيها، وتبقى معه 20 جنيها فقط، بعدما صبّ كمية من البنزين في الدراجة النارية".

وكان الرئيس السيسي يتفقد، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، عندما أوقف إسلام.

ونشرت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو لقاء السيسي وإسلام، مع منشور جاء فيه: "السيد الرئيس يتوقف ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصا على سلامتهم".