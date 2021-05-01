وتوفي نابليون بونابرت في الخامس من مايو عام 1821، عن 51 عاما، في جزيرة سانت هيلانة جنوب المحيط الأطلسي، حيث نفاه البريطانيون إلى هناك بعد هزيمته عام 1815 في معركة واترلو.

وتعرض دار أوزينا للمزادات نحو 360 قطعة للبيع في الخامس من مايو، مع قطع رئيسية أخرى بما فيها خصلة من شعر نابليون، وزوج جوارب حرير كانت تخصه، وقميص طويل الأكمام طرز عليه حرف (ن) بخيوط حمراء.

ويقدر لقطعة القماش الملطخة بالدم أن تباع بمبلغ يصل إلى 15 ألف يورو (18 ألف دولار).