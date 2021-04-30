وبحسب عامل التوصيل إسلام عمر، فإنه لم يكن يتوقع أن يقابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن ما حدث معه "مفاجأة سارة للغاية".

وفي حديث لصحيفة "الوطن" المصرية، قال إسلام: "كنت غير مصدق حتى فتح الرئيس باب السيارة وأنزل الكمامة".

وأضاف إسلام أن السيسي أعطاه ظرفا فيه 500 جنيه، وفعل ذات الشيء مع زوجته، لافتا إلى أنه كان ذاهبا لتوصيل زوجته لتناول الإفطار عند شقيقتها، ولم يكن معه سوى 35 جنيها، وتبقى معه 20 جنيها فقط، بعدما صبّ كمية من البنزين في الدراجة النارية.

وكان الرئيس السيسي يتفقد، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، عندما أوقف إسلام.

ونشرت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو لقاء السيسي وإسلام، مع منشور جاء فيه: "السيد الرئيس يتوقف ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصا على سلامتهم".