وكانت بساكي تجيب على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الدوري في البيت الأبيض حينما أجبرها صوت مدوي يشبه الصرير على التوقف عن الحديث لتحاول العثور على مصدره ورفعت رأسها إلى اليسار وأعلى، لكنها لم تتمكن من تحديد مصدر الصوت.

ودعت بساكي الحاضرين إلى عدم الفزع مشيرة إلى أن "السقف لن يسقط"، ورجحت أن ما حصل ربما سببه أن "شبح لينكولن" كان يتجول في أروقة البيت الأبيض.

وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي وصفت الحادث الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل، بـ"المخيف بعض الشيء".