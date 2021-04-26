تحدث محمد رياض في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن دوره في مسلسل "النمر"، ورأيه في الماراثون الدرامي في رمضان الجاري، وهو الموسم الذي يشهد منافسة حامية الوطيس بين النجوم، مبرزا أهم الأعمال التي يتابعها.

في البداية، عبّر رياض عن سعادته بردود أفعال الجمهور على دوره في مسلسل "النمر" الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، والذي يجسد فيه والد هنا الزاهد، ويدعى الشيمي رضوان، وهو صاحب محال ذهب وألماس، وله أعداء كثر.

وقال إن دوره في المسلسل "يدور حول تجارة الذهب والألماس، والصراعات وجشع من حوله، حتى يصبح هو الأنجح في السوق طوال الوقت ويستولي عليه تقريبا، إلى أن يظهر "النمر" وتتغير الأحداث تماما.

يضم المسلسل نخبة من النجوم، على رأسهم محمد عادل إمام، وهنا الزاهد، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وهو من وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ويشهد العمل رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت "حلاقة" شعر محمد إمام تريند على "إنستغرام" ويحاول البعض تقليدها.

وأوضح رياض أنه سعيد بالتعاون مع إمام، مشيرا إلى أنه "فنان خلوق ويعطي دائما طاقة إيجابية لمن حوله، كما أنه مجتهد في عمله".

ولفت أيضا إلى أن هنا الزاهد "جميلة داخليا وظاهريا، ومحبة لعملها"، معربا عن سعادته بهذه التجربة مع أبطال العمل كافة، لا سيما أن الكواليس كانت تسودها "المحبة والتعاون والاحترام المتبادل".

وتابع: "كنت متحمسا للعمل بشكل كبير منذ البداية مع المخرجة شيرين عادل، خاصة أنها أول مرة يجمعني بها عمل فني. إنها ناجحة ومميزة وتهتم بالتفاصيل، وتمكنت من جعل جو التصوير تسوده حالة من الدفء وروح الأسرة".

"لا خلاف مع ياسر جلال"

وعلى صعيد آخر، نفى رياض حقيقة ما انتشر حول خلافه مع الفنان ياسر جلال، موضحا أنه تجمعهما "صداقة عمر، وأنه أكثر من أخ" بالنسبة له.

وأضاف: "كل ما في الأمر أنه لم يتوفر عمل يجمعنا من جديد في هذا الموسم الرمضاني، بعد نجاحنا معا الموسم الماضي"، مبديا إعجابه الشديد بمسلسل جلال "ظل راجل"، وقال إنه من المسلسلات التي يحرص على مشاهدتها.

وشدد الفنان المصري أيضا على إعجابه الشديد بالتنوع الدرامي لهذا الموسم، قائلا: "توجد أعمال كثيره قوية ومتميزة، وهذا ما تميزت به مصر دائما.. هي الرائدة في الفن والمواهب".

مسلسلات مميزة

وأفاد بأنه على رغم أنه لا يزال يصور مشاهد مسلسله، فإنه يحرص على متابعة عدة أعمال، من بينها مسلسل "الطاووس"، مشيرا إلى أنه كان "شديد الثقة" في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأنه لن يوقف هذا العمل، خاصة أنه "يناقش قضية مهمة ويضم مجموعة من النجوم المتميزين والمثقفين، ناقشوا الفكرة بطريقة سلسة دون أي ابتذال".

وتابع: "من المسلسلات العظيمة والقوية ولها مضمون قوي نجح في نقله للشعب المصري، مسلسل الاختيار، فضلا عن مسلسل موسى، فهو عمل جيد جدا يجذب المشاهد.. إضافة إلى مسلسل لعبة نيوتن، وهو أكثر من رائع، خاصة مع أداء الفنانة مني زكي".

وتحدث رياض عن عاداته في شهر رمضان الكريم، قائلا: "باستثناء التصوير، أفضل أن أفطر مع أسرتي في المنزل، وقضاء أكثر وقت معهم.. كما أنني شديد الحرص على أداء واجباتي الدينية كلها".

واختتم حديثه بالقول: "طبعا بسبب كورونا تأثرت تجمعات العائلة والأصحاب، وهذا أكثر ما يميز رمضان ونفتقده جميعا، لكن أدعو الله أن تنتهي هذه الأزمة قريبا".