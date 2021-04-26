وعن كواليس مشاركتها في "كوفيد 25"، المقرر عرضه منتصف شهر رمضان، وكذلك أبرز ردود الأفعال التي جاءتها حول شخصية "سارة" بمسلسل "في يوم وليلة"، وتحضيراتها له والعمل مع المخرجة شيرين عادل، تحدثت الفنانة آيتن عامر في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، كاشفة عن مشروعاتها الفنية الجديدة.

وأعربت عامر عن سعادتها بالعمل في "كوفيد 25" مع السيناريست إنجي علاء والفنان يوسف الشريف والمخرج أحمد جلال، معتبرة أنهم "أضافوا لها كثيرا خلال كواليس العمل"، بالإضافة إلى وجود "كيمياء" تجمعها بالفنان يوسف الشريف خلال الكواليس.

وأوضحت أن العمل لا يتناول انتشار فيروس كورونا، ولكنه يتحدث عن ظهور فيروس جديد اسمه "كوفيد 25".

وتابعت أنها تجسد ضمن أحداث العمل شخصية صحفية تدعى "نهال" متزوجة ولديها طفلين، وتتورط في العديد من المشاكل بسبب عملها، مشيرة إلى أنها ستنتهي من تصوير مشاهد دورها في منتصف شهر رمضان.

وأردفت أن كورونا أثرت على مجرى وسير عمل "كوفيد 25" رغم كل الاحتياطات التي يتخذونها، لافتة إلى أنه عندما يصاب أي من طاقم العمل بـ"حتى بنزلة برد، يبقى في العزل بمنزله ويتوقف التصوير".

"في يوم وليلة"

وفي سياق آخر تحدثت الفنانة المصرية عن ردود الأفعال التي جاءتها على مسلسل "في يوم وليلة"، قائلة إنها كانت "أكثر من جيدة، فالجمهور كره سارة"، معتبرة أن هذا الكره "نجاح كبير للدور الذي تجسده ضمن أحداث العمل".

وأضافت: "الذي وجدته مختلفا في شخصية سارة أنها "إنسانة عقلانية جدا، وتُفكر دائما بعقلها وليس بقلبها وتسعى لإنقاذ ابنتها من الوقوع في خانة الضياع، وعندما تلقت العرض من يحيي وافقت عليه دون تردد، لأنه ليس هناك بدائل أخرى".

وأشارت إلى أنها وافقت على تجسيد دور الأم كتحدٍ لها، "ولم تشعر بأي خوف من تجسيد هذه الشخصية، أو أن يتم حصرها في أدوار الأمومة فقط، لأنها ممثلة وتقوم بكل الأدوار، إضافة إلى أن ملامحها ليست طفولية وبالإضافة إلى أنها طويلة وليست قصيرة مما يؤهلها لتجسيد كافة الأدوار".

وتابعت أنها تعاطفت كثيرا مع سارة وكانت دائما ما "تفترض فيها حسن النية وأنها على صواب"، ولكن كرهت فيها تخليها عن زوجها وعدم الوقوف بجانبه إلى أن تثبت عليه التهمة الموجهة إليه.

وعن عملها مع المخرجة شيرين عادل، قالت إنها "تحب العمل معها، وترى نفسها محظوظة في كل مرة تعمل معها في عمل فني واحد لأنها تؤمن بها كممثلة، وهذا يجعلها تشعر بالراحة أثناء العمل".

وعما إذا كانت تسعى لأدور البطولة المطلقة، قالت عامر إنها "لا تشغلها لأنها حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وتركت بصمتها الخاصة في كل دور جسدته، فالبطولة المطلقة بالنسبة لها هو نجاح وتأثير الدور في العمل".

ونوهت إلى أن شغفها الأول قبل التمثيل هو الغناء، قائلة: "كنت أتمنى كثيرا في بداياتي الفنية دخول عالم الغناء، لكن الرياح غيرت المجرى تماما وبدأت حياتي الفنية كممثلة.. التمثيل والغناء لهما نفس المكانة بقلبي، لكن التمثيل يزيد بشكل أكبر".

واختتمت الفنانة المصرية حوارها مع موقع "سكاي نيوز عربية"، بالإشارة إلى أنها خلال الفترة الحالية تجهز لمشروع غنائي وهو أغنية "سينغل" مع شركة "لايف ستايل ميوزك"، وسيتم طرح الفيديو الخاص بها في فصل الصيف.

وتعاونت عامر في هذا العمل الغنائي مع كل من الملحن وليد سعد، والشاعر تامر حسين، والموزع أحمد إبراهيم.