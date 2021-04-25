توزع جوائز الأوسكار، التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية، في حفل مرتقب يقام الأحد في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.
وفيما يلي قائمة بأبرز الترشيحات في الفئات الرئيسية:
أفضل فيلم
- "أرض الرُحل" (نومادلاند)
- (ذا ترايل أوف ذا شيكاغو 7)
- (مانك)
- "شابة واعدة" (برومسينغ يانغ وومن)
- (ميناري)
- "الأب" (ذا فاذر)
- "صوت المعدن" (ساوند أوف ميتال)
- (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)
أفضل ممثل
- تشادويك بوزمان - (ما رينيز بلاك بوتوم)
- أنتوني هوبكينز - "الأب" (ذا فاذر)
- ريز أحمد - "صوت المعدن" (ساوند أوف ميتال)
- غاري أولدمان - (مانك)
- ستيفن يون - (ميناري)
أفضل ممثلة
- كاري موليغان - "شابة واعدة" (بروميسنغ يانغ وومن)
- فرانسيس مكدورماند - "أرض الرُحل" (نومادلاند)
- فانيسا كيربي - "بقايا امرأة" (بيسز أوف إيه وومن)
- فيولا ديفيس - (ما رينيز بلاك بوتوم)
- آندرا داي - "الولايات المتحدة في مواجهة بيلي هوليداي" (ذايونايتد ستيتس فيرسس بيلي هوليداي)
أفضل مخرج
- كلوي تشاو - "أرض الرُحل" (نومادلاند)
- ديفيد فينشر - (مانك)
- إميرالد فينل - "شابة واعدة" (بروميسينغ يانغ وومن)
- لي أيزاك تشونغ - (ميناري)
- توماس فينتربرغ - "جولة أخرى" (آناذر راوند)
أفضل ممثل مساعد
- دانييل كالويا - (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)
- ساشا بارون كوين - (ذا تريال أوف ذا شيكاغو 7)
- ليزلي أودوم جونيور - "ليلة في ميامي" (وان نايت إن ميامي)
- بول ريسي - "صوت المعدن" (ساوند أوف ميتال)
- لاكيث ستانفيلد - (جوداس آند ذا بلاكميسايه)
أفضل ممثلة مساعدة
- أوليفيا كولمان - "الأب" (ذا فاذر)
- أماندا سايفريد - (مانك)
- جلين كلوس - (هيلبيلي إليجي)
- يون يوه-جونغ - (ميناري)
- ماريا باكالوفا - (بورات صبسيكونت موفيفيلم)
أفضل سيناريو مكتوب خصيصا للسينما
- (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)
- (ميناري)
- "شابة واعدة" (بروميسنغ يانغ وومن)
- "صوت المعدن" (ساوند أوف ميتال)
- (ذا تريال أوف ذا شيكاغو 7)
أفضل سيناريو مقتبس
- (بورات صبسيكونت موفيفيلم)
- "الأب" (ذا فاذر)
- "أرض الرُحل" (نومادلاند)
- "ليلة في ميامي" (وان نايت إن ميامي)
- "النمر الأبيض" (ذا وايت تايغر)
أفضل فيلم روائي طويل دولي
- "جولة أخرى" (الدنمارك)
- "أيام أفضل" (هونغ كونغ)
- "جماعي" (رومانيا)
- "الرجل الذي باع ظهره" (تونس)
- "إلى أين تذهبين يا عايدة؟" (البوسنة والهرسك)