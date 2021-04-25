وتوفي أبو اليسر بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الاقتصادية بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه ما يقارب (382 ألف دولار) للطيار المصري.

ونشرت شقيقة زوجة الطيار الراحل عبير المستكاوي عقب خبر وفاته على صفحتها الشخصية علي" الفيسبوك"، رسالة عتاب ولوم لمحمد رمضان بأنه السبب في تدهور حالة أبو اليسر النفسية، والتي أدت إلى وفاته بسبب قهره وحزنه، على حد تعبيرها.

الحزن والقهر وعلاقتهما بالموت

لكن.. هل الحزن والقهر سبب كاف للموت؟، بسؤال استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي، قال لموقع "سكاي نيوز عربية"،" إن الشعور بالحسرة النفسية أياً كان دوافعها سواء الحزن من فقدان حبيب أو قريب أو حتى هدم حلم كنا نسعى إليه في يوم من الأيام. كل تلك تولد مجموعة من المشاعر والإثارات النفسية والتي بطبيعتها تؤثر على الخلايا الجسدية والنفسية والتي تختلف أعراضها مثل الصداع الشديد أو آلام في القولون وفقدان أو زيادة في الوزن بطريقة ملحوظة وشعور عام بعدم وجود الأريحية وقلق دائم وتوتر وشعور عام بالاكتئاب الشديد، وذلك نتيجة للحالة النفسية".

متلازمة القلب المنكسر

وتابع هندى: إن هناك ما يسمى بـ "متلازمة القلب المنكسر"، ويتم فيها حدوث ضعف مفاجئ لعضلة القلب وقصور شديد في الجانب الأيسر، مما يجبر باقي القلب على بذل جهد إضافي لتعويض النقص ويكون لذلك تأثيرا سلبياً في قدرة القلب على ضخ الدم بشكل طبيعي، وتلك الأعراض التي سببها القهر شبيهة تماما بأعراض مرض القلب.

وأضاف استشاري الصحة النفسية أن الحزن والقهر يتسببان بنسبة كبيرة في أمراض عديدة، منها السكري والأزمات القلبية والجلطات، وكل تلك الأمراض من الممكن أن تؤدي الي الوفاة.

وينصح استشاري الصحة النفسية ألا يلجأ الشخص الحزين او المنكسر الي الهروب بالنوم أو أن يكتم حزنه موضحا أن هناك حالات كثيرة توفت إثر ذلك ولذلك يفضل اللجوء إلى مختص نفسي أو حتى شخص مقرب للتحدث معه لتخفيف العبء محذرا من أن يكتم الشخص حزنه لأن لذلك توابع خطيرة.

وفي سياق متصل، نشر المدير السابق لمعهد القلب المصري الدكتور جمال شعبان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عزاء للطيار أشرف أبو اليسر وكتب فيه أن "القهر يكسر القلب ويضعف المناعة ويقصر العمر ويسبب الوفاة".

والجدير بالذكر، أن محمد رمضان نشر عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وإنستجرام) صورة للطيار، وعلق عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون. الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله، ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء"، ونشر رمضان ذلك بعد أن انهالت عليه التعليقات السلبية بأنه السبب في وفاة الطيار، مطالبين بدفع التعويض لأسرة الطيار المصري.