وقال حلمي إن الطيار المصري أشرف أبو اليسر تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة لمدة عشرين يوماً، مؤكداً أن حالته تدهورت بسبب أزمته مع الفنان محمد رمضان طوال الفترة الماضية التي أثارت موجه من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار المحامي إلى أن الطيار الراحل دخل في حالة اكتئاب حاد قبل وفاته، بسبب أزمته مع رمضان التي وصلت إلى المحاكم.

وعن تفاصيل مصير الحكم الذي حصل عليه قبل أيام، قال "واجب على الفنان النفاذ وأنه من حق الورثة بعد وفاة الطيار الحصول على التعويض الذي وصل قيمته إلى 6 ملايين جنيه.

من جانبها، كتبت عبير المستكاوي، شقيقة زوجة الطيار أشرف أبو اليسر، نعيًا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، تنعي فيه الطيار الراحل وتتهم فيه الفنان محمد رمضان بأنه السبب في تفاقم أزمته الصحية وتدهورها.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية ألزمت الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية للطيار الراحل.

تفاصيل القضية

وأشارت الدعوى المقامة ضد رمضان إلى أن الأخير استغل الصورة مع الطيار المتضرر لترويج كليب غنائي "مش بتفتش في المطار"، الأمر الذي أدى إلى توقيع عقوبة على الطيار بسحب رخصة الطيران منه.

واندلعت شرارة هذه القضية بعدما نشر رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام"، فيديو له من داخل قمرة الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم "تجربته الأولى في قيادة الطائرات".

ودخل رمضان لقمرة القيادة وتلقى التعليمات من الكابتن أبو اليسر، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.