وكشف أحمد شاكر تفاصيل تجسيده لهذه الشخصية ومدى تخوفه من ردود فعل الجمهور حولها، متطرقا لتفاصيل أعماله القادمة وسبب اختفائه عن الساحة الفنية خلال فترات سابقة.

وقال شاكر لـ"سكاي نيوز عربية إن "الاختيار2 تجربة رائعة، منذ عرض الجزء الأول الذي حقق جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي، كونه يأخذ اتجاها جديدا في الدراما المصرية التي تعالج القضايا الحياتية المعاصرة".

ردود فعل الجمهور

وحول مدى تخوفه من ردود فعل الجمهور حول تجسيد هذه الشخصية التي كرهها المجتمع، أضاف شاكر أنه يري أن كل الممثلين الذين شاركوا في العمل بشخصياتهم الشريرة والخيرة كانوا جنودا في كتيبة واحدة، هدفها توصيل رسالة للمشاهد ليعرف هؤلاء الإرهابيين على حقيقتهم.

أصعب المشاهد

ولفت شاكر إلى أن أصعب المشاهد التي قدمها في "الاختيار 2" هو مشهد العزاء في المقدم محمد مبروك، حيث كان مطالبا بإقناع الجميع بأن عويس من أعز أصدقاء مبروك دون أن يعرفوا أنه الخائن، الذي أدي به إلى موت صديقه.

ويتابع شاكر قائلا: "تدربت كثيرا على لغة الجسد وتعبيرات الوجه حتى خرج المشهد بالطريقة التي حققت نجاحه".

وأضاف أن الصعوبة الأخرى تكمن في أن "شخصية عويس كانت تجمع بين مجموعة مشاعر في حالة واحدة، حيث كان لديه إحساس بالحقد تجاه صديقه وفي جانب آخر كان مهزوما وضعيفا، فتحول إلى إرهابي ليس لديه فكر متطرف لكنه كان فقط يبحث عن المال".

وأوضح أن سبب موافقته على العمل في مسلسل "الاختيار 2" أنه يوثق تاريخ مصر وكفاح أبنائها لحماية الوطن، موضحا أنه عند اتصال المخرج بيتر ميمي لتجسيد الدور، قال له: "دور الخائن عويس من أصعب أدوار المسلسل ولكن أراهن عليك"، وهذا ما تحقق عند عرض الحلقة حيث حقق المشهد نجاحا باهراً.

وتابع شاكر حديثه عن مخرج الاختيار، موضحاً أنه إنسان بسيط ويستطيع إخراج كل ما في الفنان لإخراج أدق تفاصيل المشهد لتصل القصة للجمهور أكثر واقعية.

أدوار الشر

وأبدى شاكر رأيه في أدوار الشر، موضحا أنه ليست ضرورة أن تتسم هذه النوعية من الأدوار بالشكل التقليدي وهو الصوت العالي فهذا شكلا مبالغا فيه، وذلك عكس المتواجد في الواقع، كمثال على ذلك السينما العالمية التي تجسد الشر الهادئ المرعب.

وأشاد شاكر بصناع العمل وكل من يقدم عملا به دراما وتوعية من الفكر المتطرف يمتع به الجمهور، موضحا أن ذلك سيحدث طفرة قوية في الدراما خلال الفترة المقبلة.

غياب وعودة

وحول سبب ابتعاده عن الدراما لفترة طويلة، أرجع شاكر ذلك إلى عدم وجود أعمال قوية ذات مضمون، حيث كانت بعض الأعمال الدرامية في فترات سابقة وبشكل خاص بعد ثورة 25 يناير، تجسد الشخصية المصرية دون المستوى ما اضطره لاتخاذ قرار مع مجموعة من الفنانين بالتوقف عن التمثيل لفترة.

وأشار شاكر إلى أنه استغل فترة ابتعاده عن التمثيل بعد 25 يناير، حيث كان مدير عام المسرح القومي وركز في تقديم أعمال تمس جميع شرائح المجتمع وتقدم الفن الهادف الذي يقدم خدمة للمجتمع وينير أذهان الشباب والأسر، ويحترم عقلية المشاهد ويحد من الأفكار الهدامة كـ "الارهاب والاجرام".

وأضاف أنه سعيد بنجاحات الأعمال الدرامية الوطنية خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنها أظهرت أن الجمهور لا يميل إلى أعمال البلطجة والإجرام وذلك عكس ما نشر في الفترة الأخيرة عن أعمال البلطجة ومسلسلاتها مزعمين أن الجمهور "عاوز كدا"، مع العلم والكلام لشاكر، أن الأعمال الدرامية حظيت بنجاح باهر كـ"الاختيار والممر وهجمة مرتدة".

وحول رأيه في الأعمال المعروضة خلال الماراثون الرمضاني، قال شاكر إنه يفضل التعبد والاستمتاع بالأجواء الروحانية خلال شهر رمضان، على أن يعود لمشاهدة الأعمال الدرامية بعد الشهر المبارك.

وكشف شاكر أن لديه عمل سينمائي جديد، يقدم فيه شخصية ستكون مفاجأة للجمهور على حد قوله، موضحا أن العمل يروي فترة مهمة في تاريخ مصر.

مسلسل "الاختيار 2 " بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي ونخبة من كبار النجوم، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي الذي قدم أعمالا درامية وطنية منها الجزء الأول من الاختيار.

ويدور مسلسل "الاختيار 2" في إطار وطني حيث يُؤرخ لفترة هامة في تاريخ مصر ويروي قصص بطولية لضباط الداخلية، وهم يواجهون الارهاب، ويتضمن المسلسل فض اعتصام رابعة، ومقتل الضباط أثناء عملهم للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.