وفي مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وخالد الصاوي، انتشرت العديد من التعبيرات على مدار الحلقات تركت صدى لدى المشاهدين، ومنها "على الله حكايتك يا ست"، "هدّي دنيتك يا وحش الكون"، "مع السلامة يا مس إيجيت"!

كتع كسح كسل!

أما مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، فانتشرت عبارة أطلقها أمير على أنصاره "كتع كسح كسل" وأصبحت بمثابة تحدٍ على مواقع السوشيال ميديا لمن ينجح في تكرار العبارة عشر مرات دون أخطاء، وبالفعل أشعلت الفيديوهات بين المشاهدين على منصات التواصل وهم يرددون العبارة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي تشلسي الإنجليزي، 4 صور مجمعة للفنان أحمد السقا كتب عليها: "حكيم.. زياش حكيم .. زياش زياش حكيم" مرفقة بتعليق "الساحر الحكيم".

وهذا "الكوميكس" الشهير من مسلسل "نسل الأغراب" ضمن مشهد جمع بين أمير كرارة وأحمد السقا بعدما حاول الأخير استفرازه بذكر ابنه وزوجته السابقة قائلاً: "جليلة.. حمزة.. جليلة حمزة.. حمزة جليلة".

وفي مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة أحمد سعد ومصطفى شعبان تداولت عبارة "الطموح حلو" وصارت تتردد أيضًا بكثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفيديوهات والتعليقات الساخرة على المواقف الحياتية.

ظاهرة قديمة

وتعليقًا على الأمر، يقول الناقد رامي عبد الرازق في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن أمر "اللزمات" ليس بالظاهرة الجديدة، لكنها موجودة منذ ظهور السينما في مصر، لكن منصات التواصل الاجتماعي أسهمت في السنين الأخيرة في ترويجها.

وأشار إلى وجود مثل هذه النوعية من العبارات في العديد من الأعمال كما في فيلم "طاقية الإخفاء" للفنان عبد المنعم إبراهيم وهو من إنتاج عام 1959 ويتضمن العديد من هذه التعبيرات والتي تتردد حتى يومنا هذا ومنها "البللم"، و"العلبة دي فيها فيل".. أيضًا من أشهر العبارات التي تتردد على ألسنة المصريين حتى اليوم عبارة "هو بغباوته" التي قالها الفنان رياض القصبجي في دور الشاويش عطية على الفنان إسماعيل يس.

أيضًا في مسلسل قديم اسمه "غوايش" بطولة صفاء أبو السعود وفاروق الفيشاوي وإبراهيم عبد الرازق وكان هذا الأخير يجسد دور بلطجي يدعى نونو فانتشرت حينها لزمة "دلع نفسك يا نونو" لتبرز التناقضات المتواجدة في الشخصية، على حد قول عبد الرازق.

ولفت إلى أن الدراما التلفزيونية أصبحت الأكثر انتشاراً مع انتشار الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي، وتوجه صناع الدراما إلى وضع لزمات معينة على لسان نجوم أعمالهم لمزيد من التأثير في المشاهدين.

وتابع: مع ازدهار الدراما التليفزيونية في أواخر التسعينيات حرص العديد من النجوم على أن يطلبوا من الكتاب وجود "لزمة" تتردد على لسانه في سياق الأحداث مثل "بس يا بابا" والسبب الرئيس لانتشارها بكثافة هذه الأيام هي مواقع التواصل الاجتماعي، تنشتر وتحقق تريند وتتحول إلى كوميك وتساعد في تعزيز نجومية الممثل.