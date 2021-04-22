ويقوم رمضان في المسلسل بحمل عارفة على ظهره وهو يداعبها قائلا"هل ركبت القطار يوما يا أمي، سأجعلك تقومين بذلك"، وهو المشهد الذي أثنى عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه لفتة جميلة من رمضان تعكس بر الوالدين.

وقالت الفنانة عارفة عبد الرسول في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المشهد كان مرهقًا للغاية، واستغرق وقتاً طويلاً في التدريب عليه حتى خرج بالصورة الواقعية التي نالت إعجاب الجمهور، موضحة أن المشهد تم إعادة تصويره عشرات المرات لخروجه بأفضل صورة.

ولفتت إلى أن المخرج محمد سلامة مبدع في عمله دائماً، ويحرص على أن يخرج من الممثلين أفضل ما لديهم ليكون العمل متكاملاً بأدق التفاصيل، وهذا ما ظهر بقوة من خلال بعض العادات التي تمارسها المرأة في صعيد مصر كـ "تزغيط البط" (إطعامها في فمها) وحلب البقر.

صعوبات الدور

تابعت عبد الرسول حديثها عن بعض المشاهد الأخرى قائلة: مشهد الفيضان كان من أكثر المشاهد الصعبة خاصة أن تصويره كان في الشتاء مع شدة برودة المياة.

ومن المشاهد الصعبة أيضا في المسلسل؛ مشهد الثعبان خاصة أن عارفة تعاني من فوبيا الثعابين، لذلك تمت إعادة المشهد أكثر من مرة حتى تغلبت على مخاوفها كما تقول.

وأشارت إلى أن دورها في المسلسل بصفة عامة كان بمثابة تحد كبير لها "تمكنت من تغيير جلدي الفني خصوصاً أني أقوم بتجسد الدور وأنا نائمة على ظهري، لا توجد أية حركة في الدور سوى لغة الجسد والصوت".

المسلسل يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، ويدور في إطار درامي أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، ويروي رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ الصغر، ويتحمل مسؤولية أشقائه، في إحدى محافظات الصعيد، وتجبره الظروف على ترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في التصدير والاستيراد.

الأنس والنمس

وعن الانتقادات المتكررة التي يتعرض لها الفنان محمد رمضان في جميع أعماله قالت: رمضان يتعرض للانتقادات باستمرار وهذا لا يؤثر على شعبيته، على النقيض من ذلك عند عرض أي عمل له، يتابعه الناس على المنصات الاجتماعية وجمهور التلفزيون أيضاً، وهذا يدل على نجاحه.

وأوضحت أنها عملت من قبل مع رمضان في فيلم "الديزل"، مؤكدة أنها وجدت فيه الفنان المتواضع الذي يحترم زملاءه ويسألهم عن رأيهم في الدور، على عكس ما ينشر عنه وسط الناس.

وعن أعمالها القادمة أوضحت أنها ستقوم باستكمال تصوير الأجزاء الرابع والخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بعد العيد، من بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي ورانيا يوسف ونخبة من الفنانين.

أما عن السينما فتحدثت عن مشاركتها في فيلم "الأنس والنمس" والمقرر عرضه بعد العيد مباشرة بطولة الفنان محمد هنيدي والنجمة منه شلبي وعمرو عبد الجليل وصابرين وغيرهم من الفنانين، إخراج شريف عرفة.