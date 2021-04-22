وانتشرت التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن هذا المشهد، وكيف كسر الفنان أمير كرارة حاجز الخوف في التعامل مع أسد حقيقي؟.

ويكشف مدرب الأسود المصري أشرف الحلو، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن أن سبب اختيار "الأسد علوش" للمشاركة في المسلسل هو المخرج محمد سامي، الذي ذهب إلى السيرك وطلب أسدا ليكون صاحب بطل المسلسل، الذي يحمل اسم "غفران" ويجسد شخصيته كرارة.

كرارة في قفص علوش

وتابع الحلو: "في البداية كان كرارة يشعر بالخوف والرهبة من الأسد علوش، والأسد أيضا كان في رهبة وعزل نفسه عن إخوته بسبب تغيير قفصه، وبدأ الفنان يتعامل مع علوش تدريجيا حتى يتآلف معه".

وأضاف: "في البداية كان يتعامل مع علوش من خارج القفص، وبعد أن اكتسب ثقته بدأ يدخل إلى القفص وأنا برفقته، ومع استمرار الاحتكاك والبروفات توطدت العلاقة بينهما، وتآلف الأسد مع كرارة ورائحته واطمأن له، والفنان أيضا أصبح يتعامل مع الأسد بثقة وحميمية".

مفاجأة الحلقات التالية

وأضاف مدرب الأسود أنه وعلى الرغم من أن الفنان أحمد السقا لم تجمعه مشاهد مع الأسد في المسلسل، فإن علاقتهما قوية، خاصة أن السقا يحب الحيوانات، وعلى رأسها الأسود والخيول، ويتعامل معهم في حياته الطبيعية بثقة، ولهذا نجح في أفلام مثل "أفريكانو".

وأكد أن السقا كان دائم اللعب مع الأسد علوش، ويحرص على إطعامه في كواليس المسلسل.

وأكد الحلو أنه "تم توفير كل وسائل الحماية والأمان، إلى جانب البيئة المناسبة التي تجعل علوش يتأقلم سريعا مع أجواء التصوير"، معتبرا أن سامي "أخرج موهبة التمثيل من الأسد، وهذا ما ستكشف عنه الحلقات القادمة من المسلسل، إذ أن لعلوش مشاهد خاصة به منفردة ومشاهد كثيرة مع كرارة".

مشهد يحبس الأنفاس

ونوه الحلو إلى أن علوش "أسد آسيوي عمره 9 سنوات، وسبق أن اشترك في عدة أعمال فنية مع النجوم حسن الرداد ورامز جلال والعديد من البرامج والإعلانات".

ويقوم "علوش" في المسلسل بدور الأسد الخاص لغفران الغريب، وتجمعهما علاقة قوية في أحداث العمل. وفي هذا السياق، نفى الحلو ما تردد عن استخدام مواد تخديرية في بعض المشاهد، مؤكدا أن جميع المشاهد "حقيقية تماما والأسد في كامل وعيه".

وتابع: "مشهد إطعام كراره للأسد بفمه حقيقي تماما، وكان من أخطر المشاهد التي حبست أنفاس الجميع حتى مر بسلام".

وختم الحلو حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، بالتأكيد على عدم حدوث أي مشكلات أثناء التصوير والتدريبات، "حيث وفرت الشركة المنتجة كل عوامل الأمان والاحتياطات اللازمة".