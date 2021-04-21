وفي هذا الإطار تحدث مصمم معارك "الاختيار 2" أحمد عبد اللاه لموقع "سكاي نيوز عربية" عن كيفية تأهيل أبطال العمل لهذه المعارك، وهل تم الاستعانة بتوجيهات المصادر الأصلية، والتدريبات التي خضع لها أبطال العمل، والوقت الذي استغرقته التحضيرات لعمليتي "فض اعتصام رابعة" و"الأحراش".

ويقول عبد اللاه إن أبطال العمل كانوا يُنفذون مشاهد العمل بأنفسهم دون الاستعانة بدوبلير (بديل يؤدي مشاهد الحركة الصعبة)، مشيرًا إلى أنه استعان بتوجيهات المصادر الأصلية من رجال الشرطة، تجنبا لإصابة أي بطل من أبطال العمل.

ويتابع: "قمنا بتدريب الأبطال على العمليات التي نحتاجها للمسلسل من خلال عدة بروفات قبل التصوير وتدريبهم على كيفية حمل السلاح بالطريقة الصحيحة".

ويلفت عبد اللاه إلى أن أبطال العمل رياضيين وقدموا الأكشن من قبل، ولم يستغرقوا وقتًا طويلًا في تدريبهم، وكانوا متعاونين كثيرا واستيعابهم كان سريعًا.

ويوضح خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية" أن التحضير للمشاهد، ومدتها تختلف من عملية لأخرى، فعملية "فض اعتصام رابعة" استغرقت ما بين 6 إلي 7 أيام في التحضيرات لها، بينما "الأحراش" استغرقت من يومين إلى 3 أيام .

ويشير إلى أن عملية "فض اعتصام رابعة" كانت من أصعب المشاهد التي تضمنها العمل بسبب وجود ممثلين كثيرين فيها، وكل تفاصيلها كانت كثيرة للغاية وهنا تكمن صعوبتها.

ولفت إلى أن الشرطة كان لها دور كبير، في تنفيذ العمل والمساعدة في بعض المشاهد التي تحمل أسلحة وغيرها، لتخرج للمشاهد بشكل صحيح.

ويؤكد على أن الهدف الأساسي من تقديمهم لـ"الاختيار2" هو تصحيح الرؤية الخاطئة للأحداث التي حدثت مُنذ ثماني سنوات وتقديم الأحداث الحقيقة لتصحيح هذه الرؤية الخاطئة، فالنجاح الحقيقي بالنسبة لصُناع العمل وليس تصدُر "التريند" وحديث "السوشيال ميديا"، بل تصديق الجمهور لما قدم لهم من أحداث ومعارك تضمنها العمل لذلك وضعنا مشاهد حقيقة كثيرة في الحلقة الخامسة لتوثيق المحتوى الذي نُقدمه بـ"الاختيار 2".

واختتم مُصمم المعارك أحمد عبد اللاه حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية بالتأكيد على أن العمل يحتشد بالمعارك والأحداث الشيّقة وسيرى المشاهد كل ذلك خلال الحلقات المقبلة من "الاختيار 2".