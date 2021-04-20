وتولي "أكاديمية سكاي نيوز عربية" أهمية خاصة بالإعلام عبر كافة منصاته، من خلال تخصيص باقات متنوعة من الدورات التدريبية، وتمكين المتدربين لديها بالأدوات اللازمة لقيادة التطور المتسارع في هذا المجال، لتجعل مستقبل الإعلام بين يدك.

وعن النهج التدريبي الذي تتبعه الأكاديمية والهدف من تأسيسها، يقول نارت بوران، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية التي تمتلك ضمن أصولها الإعلامية "سكاي نيوز عربية": "انطلاقا من مكانتها الرائدة في قيادة تطور المشهد الإعلامي، وتأكيدا على أهمية دور الإعلام كأحد الروافد المؤثرة في بناء المجتمع، تلتزم سكاي نيوز عربية بالمساهمة الفاعلة في بناء وصياغة مستقبل الإعلام".

وأوضح أن ذلك سيتم "عبر مواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع من خلال توظيف أحدث التقنيات ورعاية المواهب الإعلامية، إذ تتبنى أكاديمية سكاي نيوز عربية نهجا يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات التدريبية وشبكة مكاتبنا وبرامج التدريب عبر الإنترنت؛ لتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتقدم الأكاديمية أيضا الفرصة للتدرب داخل استوديوهات قناة "سكاي نيوز عربية" الأكثر تطورا وحداثة في الوطن العربي، عبر برامج متميزة تستند إلى خبرة أكفأ كبار الصحفيين وصناع المحتوى ورواد الإعلام في المنطقة.

كما تستنير بخبرات مؤسسات الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية "ذا ناشيونال" و"الرؤية" كالصحفيين مينا العريبي وأحمد العلوي ومصطفى الراوي ونسرين فاخر، لتوفير كل سبل الاستفادة من منصاتها، وقيادتها وإعلامييها المشهود لهم بالكفاءة والمهنية.

وتتيح "أكاديمية سكاي نيوز عربية" مجموعة واسعة ومتنوعة من البرامج وورش العمل والدورات التدريبية التي يقدمها كوكبة من ألمع مذيعي الإعلام العربي وعلى رأسهم؛ جيزيل خوري ونديم قطيش ويوسف التسوري وماجد الفارسي وسامي قاسمي ومها عبدلله وشنتال صليبا ورمزة زخريا وموسى البلوشي، وسيعلن في حينه عن تواريخ توافر هذه الورش والدورات التدريبية.

وعن الإمكانات التدريبية التي تمتلكها الأكاديمية، تقول مهرة اليعقوبي، مدير خدمات التدريب لدى أكاديمية سكاي نيوز عربية: "نؤمن بأنه لا حدود للإمكانات عند صقلها بالتدريب الصحيح والمناسب، من هنا أطلقنا أكاديمية سكاي نيوز عربية، لنتيح الفرصة لجميع الراغبين في دخول عالم الإعلام الواسع بأن يبدؤوا هذه الرحلة الشيقة حاملين معهم جميع أدوات النجاح، وذلك عبر دوراتنا المتنوعة التي تشمل جميع المنصات الإعلامية سواء كانت المرئية أو المسموعة أو الرقمية".

وتابعت: "ندعو الجميع للتسجيل بدوراتنا، ليباشروا تجربة تدريبية رائعة، إذ توفر الأكاديمية عالما جديدا؛ تُصقل فيه المواهب وتُطور المهارات وتُعزز القدرات؛ لتفتح آفاقا واسعة للاحتراف في مجالات القطاع بإعطاء المتدربين انطلاقة قوية وفريدة في سماء الإعلام المتقدم".

وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبي، تتيح "أكاديمية سكاي نيوز عربية" أكثر من 30 دورة متنوعة ومتخصصة تتوزع على أربع فئات رئيسية، وتتوفر باللغة العربية، وهي: فئة الإعلام الرقمي، وفئة العمليات التقنية، وفئة الإنتاج التلفزيوني، وفئة الإنتاج الإذاعي.

وستكون الدورات متاحة خلال المرحلة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتنطلق لاحقا في منطقة الخليج العربي وباقي الدول العربية.

وتهدف هذه الدورات إلى صقل المهارات في جميع مجالات الإعلام، لإعطاء المتدربين انطلاقة قوية في سماء إعلام المستقبل والإعلام الرقمي.

وستنطلق الأكاديمية بأول دفعة من 26 شابا وشابة من الفائزين في برنامج "نجم سكاي نيوز عربية"، والذي أُطلق في بداية عام 2020 بالتعاون مع 14 جامعة عربية، وذلك ضمن برامج القناة التدريبية.

وسيقوم كل من الإعلامي نديم قطيش والدكتور يحيى خير الدين والصحفية الرقمية إيمان خطاب بتقديم الدورة التي تجمع بين الإعلام التقليدي والمتقدم من خلال محاور أساسية أبرزها: التواصل الرقمي والتقديم التلفزيوني والكتابة التحريرية.

وتوفر "أكاديمية سكاي نيوز عربية" دوراتها التدريبية لمجموعة واسعة من المؤسسات، بما فيها الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة، والمراكز العلمية والإعلامية، إضافة إلى الأفراد المهتمين بالعمل الإعلامي، والراغبين باكتساب خبرات ومهارات إعلامية مميزة من طلبة الجامعات والخريجين الجدد منها.

للتسجيل ولمزيد من المعلومات عن الدورات التدريبية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

https://academy.skynewsarabia.com/

كما يمكنكم الحصول على الصور من خلال الرابط:

https://we.tl/t-NlqcJu9p2b

والإطلاع على مقطع الفيديو الخاص بالأكاديمية هنا:

https://we.tl/t-XTmzBknFVK