وأظهر مقطع الفيديو مخلوقا يشبه الديناصور يتحرك في حديقة منزل كريستينا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتحرك في الفيديو حيوان صغير الحجم، يسير على قدمين، يشبه كثيرا فصيلة الديناصورات "فيلوسيرابتور".

وتعليقا على الفيديو، قالت كريستينا، إن الفيديو صحيح، ولكنها لا تعرف هوية الحيوان الذي يسير على نحو غريب.

وانقسم رواد مواقع التواصل ممن شاهدوا الفيديو بين مؤيدين أكدوا صحة الفيديو، وبأن الكائن الذي ظهر فيه ليس طائرا كبيرا كما زعم البعض، إذ ظهرت أرجل أمامية للحيوان.

وذهب فريق إلى القول إن الحيوان هو كلب ولكنه يرتدي شيئا على جسمه، وأن الفيديو عبارة عن مزحة.