وكانت جاسلين آدامز تجلس داخل سيارة والدها البالغ من العمر (29 عاما) أثناء انتظار وجبة في المسار المحدد للمركبات، عندما فتح مسلحون النار عليهما.

ووقعت الحادثة، بحسب وسائل إعلام أميركية، عصر الأحد.

وذكرت الشرطة الأميركية أن الطفلة أصيبت بجروح بالغة، بعدما اخترقت رصاصات عدة جسدها، نقلت على أثرها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها هناك.

وأصيب والدهها بجروح خطيرة للغاية من جراء رصاصة خرقت جسده.

وأثارت هذه الجريمة حالة من الحزن والغضب بين ذوي الضحايا والمجتمع المحلي.

وقالت الشرطة إنها لم تعرف بعد خلفية الجريمة، فيما لم يتم توقيف أحد حتى الآن.