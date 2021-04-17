وفيما يلي الشخصيات الرئيسية التي سترافق الملكة إليزابيث الثانية، زوجة الراحل، في الجنازة:

- الامير تشارلز

الابن البكر للملكة والأمير فيليب، ولي العهد وأمير ويلز ويبلغ من العمر 72 عاما. ترافقه زوجته الثانية كاميلا دوقة كورنول.

- الأمير وليام

الابن البكر للأمير تشارلز، دوق كامبريدج (38 عاما) والثاني في الترتيب لولاية العرش، ترافقه زوجته كيت. ونظرا لصغر سن أبنائهم الثلاثة فلن يحضروا الجنازة.

- الأمير هاري

عاد الأخ الأصغر لوليام، دوق ساسكس (36 عاما) من كاليفورنيا للمرة الأولى منذ انسحابه من النظام الملكي قبل عام. وسيخضع لمتابعة دقيقة لأي إشارة إلى مصالحة مع شقيقه ووالده اللذين اعترف بتوتر علاقته بهما في مقابلته على التلفزيون الأميركي الشهر الماضي، وسط تكهنات بأن ترتيبات الجنازة قد وضعت بدقة كي لا يقترب الشقيقان من بعضهما البعض.

وقد بقيت زوجته ميغان ماركل في الولايات المتحدة بناء على نصيحة أطبائها بعدم السفر لأنها حامل بطفلهما الثاني.

- الأميرة آن

سترافق الابنة الوحيدة للزوجين الملكيين، البالغة من العمر 70 عاما، زوجها الأدميرال تيموثي لورانس وابنيها بيتر فيليبس وزارا تيندال.

- الأمير أندرو

انسحب دوق يورك (61 عاما) من الشؤون الملكية في 2019 بعد مقابلة كارثية لشرح صداقته مع رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين الذي اتهم باستغلال بقاصرات.

وسترافقه في الجنازة ابنتاه بياتريس، ويوجيني التي أنجبت في فبراير طفلها الأول الذي يحمل بين أسمائه اسم فيليب تكريما لدوق إدنبرة.

- الأمير إدوارد

إيرل ويسيكس (57 عاما) أصغر أبناء الملكة الأربعة. سيحضر مع زوجته صوفي - التي جاءت للتخفيف عن الملكة بعد وفاة فيليب - وابنيهما.

- بينيلوب ناتشبول

كانت بيني كونتيسة ماونتباتن من الأصدقاء المقربين للأمير فيليب وترافقه في رياضة ركوب الخيل. وزوجها هو حفيد الكونت ماونتباتن الذي كان يرعى الأمير تشارلز، وقد اغتالته منظمة الجيش الجمهوري الإيرلندي في 1979

- ارتشي ميلر باكويل

أحد الضيوف القلائل الذي لا ينتمون إلى العائلة الملكية. بقي قريبا جدا من الأمير فيليب بعد أن عمل سكرتيرا خاصا له.

- عائلة الأمير فيليب

سيحضر العديد من أفراد الفرع الألماني لعائلة فيليب وخصوصا برنهارد ولي عهد بادن وحفيد شقيقته ثيودورا، بالإضافة إلى دوناتوس عميد عائلة هيسه.

- رجال الدين والجوقة

لا يشمل العدد المحدد بثلاثين رجال الدين وأعضاء الجوقة الذين سيحيون المراسم، بقيادة عميد ويندسور ديفيد كونر مع رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للإنغليكان.

وستقوم جوقة مكونة من أربعة منشدين بأداء الأغاني التي اختارها فيليب.